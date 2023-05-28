Bahçeli, Ankara’da Oy Kulandı: “Yeni Yüzyılın İlk Seçimi Bugün Tamamlanmış Olmaktadır”

Bahçeli, Ankara’da Oy Kulandı: “Yeni Yüzyılın İlk Seçimi Bugün Tamamlanmış Olmaktadır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara’da kullandı. Bahçeli, “Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara’da kullandı. Bahçeli, “Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Bahçeli, oy kullanma işlemlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içinde bir seçim dönemi yaşamıştır. Milletimize hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ahmet Davutoğlu: "Kıymetli Kardeşim, Mutlaka Sandığa Git, Oyunu Kullan"
Ahmet Davutoğlu: "Kıymetli Kardeşim, Mutlaka Sandığa Git, Oyunu Kullan"
Tekirdağ’da, Zarf İçerisinden; Erdoğan’a “Evet” Mührü Basılmış Pusula Çıktı, Tutanak Tutuldu
Tekirdağ’da, Zarf İçerisinden; Erdoğan’a “Evet” Mührü Basılmış Pusula Çıktı, Tutanak Tutuldu
Mhp Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç’ın Mükerrer Oy Kullanmaya Çalıştığı Tespit Edildi
Mhp Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç’ın Mükerrer Oy Kullanmaya Çalıştığı Tespit Edildi
Veli Ağbaba: "Seçim, Türkiye Ve Malatya'ya Hayırlı Olsun"
Veli Ağbaba: "Seçim, Türkiye Ve Malatya'ya Hayırlı Olsun"
Akşener: “Sen, Ben, O Değil, Milletçe Biz Olabilmek İçin Tüm Vatandaşlarımızı Sandıklara Davet Ediyorum”
Akşener: “Sen, Ben, O Değil, Milletçe Biz Olabilmek İçin Tüm Vatandaşlarımızı Sandıklara Davet Ediyorum”
Ali Babacan Ankara’da Oy Kullandı: “6 Partinin Ortak Seçim Güvenlik Sistemi Çalışacak”
Ali Babacan Ankara’da Oy Kullandı: “6 Partinin Ortak Seçim Güvenlik Sistemi Çalışacak”
Tuncay Özkan: "En Önemli Şey Vatandaşlık Görevini Yerine Getirmek, Vatanını Seven Sandığa Gelsin"
Tuncay Özkan: "En Önemli Şey Vatandaşlık Görevini Yerine Getirmek, Vatanını Seven Sandığa Gelsin"