Bahçeli, Destici Ve Aksakal'dan, Erdoğan’a Geçmiş Olsun Ziyareti

Bahçeli, Destici Ve Aksakal'dan, Erdoğan’a Geçmiş Olsun Ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete ilişkin fotoğraflar, Erdoğan Dijital Medya adlı Twitter hesabından; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi" notuyla paylaşıldı.

Erdoğan, geçtiğimiz akşam canlı yayında esnasında rahatsızlanmış ve midesini üşüttüğünü belirtmişti. Erdoğan’ın dünkü Yozgat, Kırıkkale ve Sivas programlarına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılmıştı. Erdoğan, bugün düzenlenen Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni’ne de canlı bağlantı yoluyla katılmıştı.

Anka Haber Ajansı

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