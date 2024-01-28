Bahçeli: “Mersin’i Cumhurbaşkanımıza Hediye Edecek Misiniz?”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin mitinginde; “31 Mart’ta sandığa gidecek misiniz? 31 Mart’ta Mersin’e sahip çıkacak mısınız? 31 Mart’ta Türkiye’nin geleceğine, Mersin’in özlemlerine tercüman olup Cumhur İttifakı’nı seçecek misiniz? Kardeşlik için, huzur için, istikrar için, daha müreffeh ve muasır bir Mersin için Cumhur İttifakı’nı tercih edecek misiniz? Son söz olarak söylüyorum, aziz Mersinliler bütün ilçeleriyle dağda, bayırda, ovada yaşayan bütün vatandaşlarımızla Mersin’i Cumhurbaşkanımıza hedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin mitinginde; “31 Mart’ta sandığa gidecek misiniz? 31 Mart’ta Mersin’e sahip çıkacak mısınız? 31 Mart’ta Türkiye’nin geleceğine, Mersin’in özlemlerine tercüman olup Cumhur İttifakı’nı seçecek misiniz? Kardeşlik için, huzur için, istikrar için, daha müreffeh ve muasır bir Mersin için Cumhur İttifakı’nı tercih edecek misiniz? Son söz olarak söylüyorum, aziz Mersinliler bütün ilçeleriyle dağda, bayırda, ovada yaşayan bütün vatandaşlarımızla Mersin’i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri için kampanya mitinglerine başladı. Bahçeli bu kapsamda bugün Mersin’de yaptığı mitingde MHP’nin büyükşehir belediye başkan adayı Serdar Soydan için oy istedi.

Bahçeli, Mersin’de özetle şunları söyledi:

“Slogan belediyeciliği, dedikodu belediyeciliği, sosyal medya belediyeciliği, ideolojik ve ilkel belediyecilik anlayışı Mersin’i yorgun düşürmüştür. Kayırmacılık, haksızlık, partizanlık, yolsuzluk ve hukuksuzluk Mersin’in önünü kapatmıştır. Kurulan paravan şirketler kanalıyla, belediye imkanlarının kimlere ve nerelere aktarıldığını, bölücü mihrakların nasıl şımartıldığını biliyoruz. Mersin’den Anamur’a kadar belediye eliyle peşkeş çekilen işletme, kafe ve restoranları, bu kapsamdaki ahlaksız ve haksız kazançları biliyoruz. Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır.

“İTTİFAK ORTAKLARINA BEDEL ÖDEYEN, DEVAMLI ŞAİBELERLE ANILAN BİR BELEDİYE ANLAYIŞI KARŞIMIZDADIR”

CHP’li Büyükşehir Belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir. CHP’li Büyükşehir Belediyesiyle hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır. Mersinli kardeşlerimi düşünen, dertlerine derman olan, darda ve zorda kalan insanlarımızı sahiplenen, bu kentin lehine taş üstüne taş koyan bir belediye yönetiminden ortada ne iz ne de eser vardır. Buna karşılık devletin kaynaklarını ulufe gibi dağıtan, ittifak ortaklarına bedel ödeyen, devamlı şaibelerle anılan bir belediye anlayışı karşımızdadır.

“DEM’LENE DEM’LENE DEJENERE OLMUŞ TESLİMİYETÇİ CHP’YE MERSİN’İN MESAJINI VERİYORSUNUZ”

Mersin için ümitler yeşermiş, huzur meşalesi yakılmıştır. ‘Mersin bizim, Türkiye hepimizindir.’ Şimdi size soruyorum, cevabınızdaki coşkuyu duymak ve cümle aleme duyurmak istiyorum. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine hazır mısınız? Sandığa gidip oyunuzu kullanacak mısınız? Üreten, üretken, ilkeli, milli, ahlaklı, dürüst, hoşgörülü, kucaklayıcı, gülümseyen belediyeciliğe destek olacak mısınız? DEM’lenmiş CHP’ye yeter diyecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’na olur verecek misiniz? Önümüzdeki beş yıllık dönemde Mersin’e Serdar seçecek misiniz? DEM’lene DEM’lene dejenere olmuş teslimiyetçi CHP’ye Mersin’in mesajını veriyorsunuz.

“ADAYIMIZ SAYIN SERDAR SOYDAN’DIR”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Serdar Soydan’dır. Anamur Belediye Başkan Adayımız Sayın Hidayet Kılıç’tır. Bozyazı Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Çetinkaya’dır. Çamlıyayla Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Rıza Genç’tir. Erdemli Belediye Başkan Adayımız Sayın Mustafa Kara’dır. Gülnar Belediye Başkan Adayımız Sayın Fatih Önge’dir. Mut Belediye Başkan Adayımız Sayın Volkan Şeker’dir. Silifke Belediye Başkan Adayımız Sayın Sadık Altunok’tur. Tarsus Belediye Başkan Adayımız Sayın Mahmut Tat’tır. Toroslar Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Öz’dür. AK Parti’yi temsilen Cumhur İttifakı’nın Akdeniz, Aydıncık, Mezitli ve Yenişehir Belediye başkan adaylarımız da kısa sürede açıklanacaktır. Bütün belediye başkan adaylarımız sizlere emanetimdir.

“MERSİN’İ CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE EDECEK MİSİNİZ”

31 Mart’ta sandığa gidecek misiniz? 31 Mart’ta Mersin’e sahip çıkacak mısınız? 31 Mart’ta Türkiye’nin geleceğine, Mersin’in özlemlerine tercüman olup Cumhur İttifakı’nı seçecek misiniz? Kardeşlik için, huzur için, istikrar için, daha müreffeh ve muasır bir Mersin için Cumhur İttifakı’nı tercih edecek misiniz? Son söz olarak söylüyorum, aziz Mersinliler bütün ilçeleriyle dağda, bayırda, ovada yaşayan bütün vatandaşlarımızla Mersin’i Cumhurbaşkanımıza hediye edecek misiniz?”

Anka Haber Ajansı