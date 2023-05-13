Bahçeli: "terörizmin Kürt Kökenli Kardeşlerimle İlişkilendirilmesi, Hakarettir, Hıyanettir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta'da; "Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi hakarettir, hıyanettir. Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağ ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin şerefli mensuplarıdır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında bugün Isparta'da miting düzenledi. Bahçeli şunları söyledi:

"KILIÇDAROĞLU'NA VERİLEN HER OY, BÖLÜNMEYE DAVET..."

“Allah nasip ederse Türkiye'nin tarihi seçimlerini bir gün sonra yapacağız. Yarın aynı zamanda Anneler Günü’nü kutlayacağız. Cennet, annelerin ayağının altındadır ancak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bunun bile farkında değildir. Analarımızı ağlatanlarla kol kola, yanak yanağadır. Çocuklarımızı yetim bırakan teröristlerle emel ve hedef birlikteliği içindedir. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, Mehmetlerimize sıkılmış kurşundur. Kılıçdaroğlu'na verilen her oy, bölünmeye davet, küresel emperyalizme hizmettir. Kılıçdaroğlu'na ve zillet partilerine verilecek her oy, istikrarımızı dinamitlemek, istiklalimizi kundaklamak, istikbalimizi kurutmaktır. Vicdanı, kalbi ve vatan sevgisi olan hiçbir arkadaşım bu vebale ortak olamaz, olmamalıdır. İnanıyorum ki annelerimiz yarın evlatlarının geleceğine sahip çıkacaktır.

"GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM VAADİYLE TÜRKİYE'NİN ÖNÜ KESİLMEK İSTENİYOR"

Cumhurun zaferi ufukta göründükçe iç ve dış işgal cephesinin nefret salgını yayılıyor, yaygınlaşıyor. Kandil'e yuvalanmış PKK'nın elebaşları teker teker Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyorlar. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle Türkiye'nin önü kesilmek isteniyor. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi ne de kültürü vardır. Dünyanın ağırlaşan meselelerini kavrayacak akıl ve sezgiden mahrumdur. Türkiye'nin bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen ülke olmasını hazmedemiyorlar. "Soğan" diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar. "Patates" diyorlar, yollara, tünellere, demiryollarına, barajlara, havalimanlarına, uzaya fırlatılan uydulara, denize indirilen uçak gemisine, gökyüzünde süzülen milli muharip savaş uçaklarına itiraz edip kara çalıyorlar. YPG elebaşı İHA'dan SİHA'dan şikayet ediyor, aynı tutumu CHP, İYİ Parti ve diğer zillet partileri de sahipleniyor. Türk milletine hizmetkarlıktan şeref duyuyoruz. CHP'liler, ABD'yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar. Bunlar, gayri milli bataklıkta debeleniyorlar. Bunlar, milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar, emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşlıyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar. Güya demokrasiyi överek, Türk milletinin özlem ve hedeflerini karalıyorlar, terör örgütlerini arkalıyorlar, zulmü alkışlıyorlar, zilleti aklıyorlar, melaneti allayıp pulluyorlar. Maalesef emperyalizmin hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç vericidir, korkunç bir ilkelliktir.

"TÜRKİYE'DE İKTİDARIN YOLU YABANCI BAŞKENTLERDEN GEÇMEZ, GEÇMEYECEKTİR"

Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez, geçmeyecektir. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Milletin üstünde bir güç ve kudretten de bahsedilemez. Zillet ittifakının siyaseti sömürgeleşmiş bir siyasettir. Zillet ittifakının siyaseti, teslimiyetçiliğin lobi faaliyetidir. Bunlardan hayır gelmez çünkü zilletin sonu yoktur, çünkü zilletin sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir. İP'çiler, DEVA'cılar, Serok'çular, oncular, buncular, bilumum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşsa beyhudedir. Türk milletini geçemezler, Türkiye'yi yenemezler. Türk milletini tarihi şark meselesinin izdüşümünde etnik kimliklere geriletmek, ufalamak ve küçültmek için mutlaka akıllarını başlarına almalıdırlar. Bu yol, yol değildir. Bu yolun sonu felakettir, uçuruma açılmaktır. Maalesef Kılıçdaroğlu etnik ve mezhep tahrikçiliğine sapmıştır. Demişti ki "Milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor." Peki terörist Demirtaş ne demişti, "Kürtler potansiyel terörist muamelesi görüyor." HDP'li Pervin Buldan neyi söylemişti, "Halkı terörist görüyorlar." Terörizmin Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi hakarettir, hıyanettir. Kürt kökenli kardeşlerimle bölücü terör örgütü PKK'nın en küçük bağ ve bağlantısı yoktur. Kürt kökenli kardeşlerim Türk milletinin şerefli mensuplarıdır. Zillet ittifakı paydasında buluşan partilerin hepsinin ağzı, PKK ağzıdır. Terörist Demirtaş ne diyorsa Kılıçdaroğlu aynısını tekrarlamaktadır. HDP'li Buldan neyi söylüyorsa İYİ Parti Başkanı onu iddia etmektedir. Bunlar, menfur emel birliği içindedir. Bunlar, küresel emperyalizmin dayatmalarına boyun eğmişlerdir. Alçak hedef sahipleri aklını başına alsın. Türk ile Kürt kardeştir. Bölücü ve şifreli mesajlarla ayırmak isteyenler millet düşmanlarıdır. Bin yıllık kardeşlik hukukumuz üzerinde hesap yapanlara müsamaha gösteremeyiz. Fitneden nemalanan zillet partilerine hoşgörüyle bakmayız, bakamayız.

"BİZ BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'DEN YANAYIZ"

Zillet ittifakı Türkiye’nin karşısında, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye’nin tarafındadır. Zillet ittifakı İmralı canisinin, FETÖ’nün, PKK’nın, Firavun’un, müstevlilerin, sömürgecilerin yanındadır, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Isparta’nın safındadır. Biz, bağımsız ve güçlü Türkiye’den tarafız. Biz, "feda edilecek tek bir insanımız yok, birlikte Türkiye’yiz" diyen tarafız. Biz, zalime yavuz, mazluma yunus olan tarafız. Biz, küresel oyunlara karşı milli duruştan tarafız. Çağrımız, önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Çağrımız, ‘bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen’ herkesedir. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla yolumuz birdir. Biz birlikte Türkiye’yiz diyen herkes bu milletin özbeöz evladıdır."

Anka Haber Ajansı