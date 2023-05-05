Bahçeli, “Türk Tipi Başkanlık Modelini Kurumsallaştıracak Yeni Bir Anayasa” İçin Oy İstedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'da yurttaşlara, “Cumhur İttifakı Türkiye’nin yükseliş mimarıdır. İlerleyiş müşiri, istiklal müdafaasıdır. Türkiye zillete düşmeyecek, zillete yenilmeyecek, ziyan edilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam manasıyla yerleştirilmesi için yapılan uyum düzenlemelerine ilave olarak başta Türk Tipi Başkanlık modelini kurumsallaştıracak yeni bir Anayasa olmak üzere gereken tüm hukukî, idarî ve siyasî altyapıyı tesis ve temin etmek için Aziz Milletim Sıra Sende”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'da yurttaşlara, “Cumhur İttifakı Türkiye’nin yükseliş mimarıdır. İlerleyiş müşiri, istiklal müdafaasıdır. Türkiye zillete düşmeyecek, zillete yenilmeyecek, ziyan edilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam manasıyla yerleştirilmesi için yapılan uyum düzenlemelerine ilave olarak başta Türk Tipi Başkanlık modelini kurumsallaştıracak yeni bir Anayasa olmak üzere gereken tüm hukukî, idarî ve siyasî altyapıyı tesis ve temin etmek için Aziz Milletim Sıra Sende” diye seslendi.

MHP Lideri Bahçeli, bugün Çorum'da miting düzenledi. Çorumlulardan hem MHP hem de Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için oy isteyen Bahçeli, özetle şunları söyledi:

“BARIŞ, HUZUR VE ESENLİK İÇİNDE DEMOKRATİK BİR YARIŞIN GERÇEKLEŞMESİNİ ÜMİT EDİYORUM”

"Dokuz gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin ülkemizin dirliğine, milletimizin birliğine, demokrasimizin geleceğine, insanımızın huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Barış, huzur ve esenlik içinde demokratik bir yarışın gerçekleşmesini ümit ediyor, seçime katılan partilere başarılar diliyorum. Rabbim bizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin diyorum. Çorum her zaman helalin, duanın ve dürüstlüğün yanında durmuştur. Çorum her daim Türk-İslam ruhunun itibarı olmuştur. Çorum’da yalan yoktur, söyleyenin de yeri yoktur. Çorum’da hile, hurda, desise, eyyamcılık yoktur; bilakis yalana ve yıkıma tevessül edenin hatırı sayılmaz, haysiyetinden de bahsedilemez. Anadolu coğrafyası nice medeniyetlere beşiklik yapmıştır. Aynı zamanda coğrafyamız küresel dengeleri etkileyen güç mücadelelerine, kesintisiz savaşlara sahne olsa da; bu olumsuzluklar uzun sürmemiş, müteakiben uzun barış ve kardeşlik dönemi tesis edilmiştir. Çorum’un hükümran bir mazisi vardır ve bu mazi tarihin akışını değiştirmekle kalmamış, sonraki asırların hedeflerine istikamet vermiştir.

“29 EKİM 1923 ARTIK UFUKTA GÖRÜLMÜŞTÜR”

Şimdi yeni bir gelecek önümüzdedir. Bu nedenle 14 Mayıs 2023 tarihi bir dönüm noktasıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısı açılmıştır. Lider Ülke Türkiye’nin meşalesi yakılmıştır. Bu meşalenin aydınlığıyla yürüyüşümüz hızlanmıştır. Allah’ın izniyle "Gelen Türk Asrı, Geleceğin Gücü Türkiye" dir. Bizim ülkümüz, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet ve insanlığın huzurudur. Bizim anlayışımıza göre toplumsal uzlaşmanın dinamikleri milliyetçilik ve demokrasidir. Sosyal, siyasal ve ekonomik uzlaşma hedefimize refakat edecek toplumsal dayanışma ve uzlaşmayla milli birliğimiz çok daha güçlenecektir. Elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız. Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü, yani 29 Ekim 1923 artık ufukta görülmüştür. Bu ufukta milli kucaklaşmayı dört başı mamur şekilde sağlayabilmek için 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini cumhurun zaferiyle pekiştirmek lazımdır.

Geleceğinizi karartmak isteyenler var. Zilleti zemzem diye servis edenler var. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Türkiye’nin önünü kesmek için çırpınıyor. Kervan yağmacıları istikrarımızı bozmak için uğraşıyor. Kılıçdaroğlu’nun Ağrı ve Van mitingleri bir demokrasi şölenine değil, bölücülüğün meydan okumasına, azgınlaşan terör severlerin intikam çığlıklarına sahne oldu. Kimin kimlerle yürüdüğünü Çorumlu bir kez daha gördü. Aziz milletim ihanet ve rezalet ittifakına yeniden şahit oldu.

“TÜRKLÜĞÜN ANAYASA’DAN ÇIKARILMASI TÜRKİYE’NİN TEMELLERİNE DİNAMİT DÖŞENMESİDİR”

Türklüğün Anayasa’dan çıkarılması demek Türk’e biçilmiş kefendir. Türklüğün Anayasa’dan çıkarılması Türkiye’nin temellerine dinamit döşenmesidir. Allah ecelden aman verdiği müddetçe, son Türk oğlu Türk yaşadığı sürece bu topraklardan Türk ve Türk milletini hiç kimse, hiçbir alçak, hiçbir dış bağlantılı hain sökemez, buna güç yetiremez. Çünkü muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda saklıdır. Çorum’da intikam sesleri değil, barış, huzur ve kardeşlik şuuru hakimdir. Çorum ve diğer tüm yurt köşelerinde ‘Her Birlikte Türkiye’ inancı ve iffeti asıldır, amirdir ve vazgeçilmez bir irade namusudur. Bir korkak bir orduya serdar edilirse, yiğitler meydandan berbat olur. Uzak dursunlar yeter ki değmesin elleri, muazzez olan her şeyi murdar ederler.

THE ECONOMİST’İ ELEŞTİRDİ

İngiliz menşeli The Economist Dergisi, muhalefetin iktidar olması halinde güney sınırlarımız boyunca bir terör koridorunun açılacağını, Türk dış politikasının tamamen değişeceğini, S-400 Hava Savunma Füze Sistemi’nin de depoya alınıp çürümeye bırakılacağını iddia etmiş. Yine aynı ülkeden yayımlanan bir gazetede Kılıçdaroğlu’nun bir tabuyu yıktığını, dolambaçlı sözlerle Erdoğan’ın kaybedeceğini ileri sürmüş. Yedi düvel 14 Mayıs’ı bekliyor. Haçlı bakiyeleri 14 Mayıs için senaryo geliştirip son kozlarını oynuyor. Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa zalimlerin paravan Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun arkasında duruyor. Terörü aklamaya, arkalamaya, arındırmaya ve asıl maksadını saklamaya niyetlenen, bu melanet niyeti siyasi, ekonomik ve diplomatik amaçlarının içine tıpkı bir mayın gibi yerleştiren ülkeler 14 Mayıs için muhal hayal kuruyor. Hakkından vazgeçmiş bir Türkiye’nin özlemini çekiyorlar. İçine kapanmış, iç meselelere gömülmüş, etnik ve mezhep bölünmesine düşmüş, tarihi ve kültürel müktesebatından kopmuş bir Türkiye için ayin yapıyorlar. Ancak hevesleri boşuna, çabaları beyhudedir. Çünkü sıra ve söz aziz milletimizdedir. Teröristin hükmü Türkiye’den geçmez. Bebek katillerinin telkin ve temennileriyle yaprak bile kımıldamaz. Küresel emperyalizmin borusu Türk vatanında ötemez.

"BİZ TÜRKİYE'Yİ YOLDA BULMADIK, ZİLLETE DE VE DESTEKÇİLERİNE BIRAKMAYACAĞIZ"

Karşımıza kim gelirse gelsin, nasıl bir güce ve imkâna sahip olursa olsun, son neferimize, son damla kanımıza kadar milli şerefimizi, milli varlığımızı, istiklal ve istikbal haklarımızı gözü kara şekilde koruyacağız. Biz Türkiye’yi yolda bulmadık, zillete ve destekçilerine bırakmayacağız. Güvencemiz Çorum’dur. Gücümüz Türk milletinin eşsiz iradesidir. Başaramazlar, Türkiye’ye diz çöktüremezler. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ezberleriyle ülkemizi siyasi istikrarsızlık yıllarına geri götüremezler. Cumhurbaşkanı yardımcı sayısının her gün arttığı dokuz başlı zillet korkuluğuna Çorum tahammül etmez, geçit vermez.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ KUVVETLER AYRIMINI NETLEŞTİRMİŞTİR”

Türkiye’de istikrar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle sağlanmıştır. Geride kalan yaklaşık beş yıllık dönemde ülkemizin karşılaştığı ağır sorun ve saldırılar Parlamenter Sistemin egemenliğinde gerçekleşmiş olsaydı hiç birinin altından kalkamaz, üstesinden gelemezdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kazanımları sayesinde, devletin ve hükümetin tesirli mücadelesiyle krizlere zamanında mukavemet edilmiştir. Siyasi ve ekonomik operasyonlara her anlamda direnç gösterilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güvenlik, refah, huzur ve barış iklimini derinleştirmiş; kuvvetler ayrımını netleştirmiştir. Kazanan Türkiye olmuştur. CHP’sinden İYİ Partisi’ne varıncaya kadar koalisyon dönemlerine övgüler düzen siyasi zihniyetler milletimizin ve ülkemizin munzam ve muntazam gerçekleriyle ters düşen aymazlardır. Bunlar iş bilmez, yol bilmez, erdem bilmez, ahlak bilmez. Akıntıya karşı kürek çekmek nafiledir. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak akılsızlıktır. Bu evetlerin yol göstericiliğiyle Türk ve Türkiye Yüzyılına hep birlikte ulaşacağız. Ülkemizi boyunduruk altına almayı planlayanlara hep beraber duvar öreceğiz. Can pahasına da olsa Türkiye’mize sahip çıkacağız.

TÜRK TİPİ BAŞKANLIK MODELİ

Cumhur İttifakı Türkiye’nin yükseliş mimarıdır. İlerleyiş müşiri, istiklal müdafaasıdır. Türkiye zillete düşmeyecek, zillete yenilmeyecek, ziyan edilmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam manasıyla yerleştirilmesi için yapılan uyum düzenlemelerine ilave olarak başta ‘Türk Tipi Başkanlık’ modelini kurumsallaştıracak yeni bir Anayasa olmak üzere gereken tüm hukukî, idarî ve siyasî altyapıyı tesis ve temin etmek için Aziz Milletim Sıra Sende.

“TBMM’DE SİZLERİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMADIK, VAATLERİMİZİ UNUTMADIK”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çatısı altında, Cumhur İttifakı olarak TBMM’de sizlerin yüzünü kara çıkarmadık, vaatlerimizi unutmadık, her şartta yanınızda olduk. Şimdi sıra sizde. Şimdi mühür elinizde. MHP’ye öyle bir destek verin ki, Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a öyle bir sahip çıkın ki, gelecek nesillerimize güzel, bereketli, ekonomik refahı yükselmiş, huzur ve kardeşlikle yaşanacak bir ülkeyi miras bırakalım. 14 Mayıs 2023 Pazar günü, sandığın başına gittiğinizde, Çorum milletvekili adaylarımıza ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok güçlü desteğinizi bekliyorum."

Anka Haber Ajansı