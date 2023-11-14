Bahçeli’den “Gölge Kabine” Açıklaması: “Gölgeden Ne İstiyor Asli Yolu Tercih Etseler Daha İyi Olur”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’de yeni “Parti Yönetimi Yapılanmasına” ilişkin sorulan soruya; “Gölgeden ne istiyor asli yolu tercih etseler daha iyi olur” yanıtını verirken, İYİ Parti üzerine sorulan soruyu; “İYİ Parti ile ilgili hiçbir düşüncemi söylemem çünkü zamanında söyledim aynen devam ediyor” diye yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’de yeni “Parti Yönetimi Yapılanmasına” ilişkin sorulan soruya; “Gölgeden ne istiyor asli yolu tercih etseler daha iyi olur” yanıtını verirken, İYİ Parti üzerine sorulan soruyu; “İYİ Parti ile ilgili hiçbir düşüncemi söylemem çünkü zamanında söyledim aynen devam ediyor” diye yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Bahçeli, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“GÖLGEDEN NE İSTİYOR ASLİ YOLU TERCİH ETSELER DAHA İYİ OLUR”

Bahçeli, CHP’de “Gölge Kabine” olarak nitelendirilen yeni “Parti Yönetimi Yapılanmasını”na ilişkin soruya; “Gölgeden ne istiyor asli yolu tercih etseler daha iyi olur” yanıtını verdi. Bahçeli, İYİ Parti’ye yönelik sorulan bir soruyu ise “İYİ Parti ile ilgili hiçbir düşüncemi söylemem çünkü zamanında söyledim aynen devam ediyor” diye yanıtladı.

Anka Haber Ajansı