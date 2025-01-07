Bahçeli'den Memleketi Osmaniye'nin Kurtuluşunun 103 Yılı Mesajı

Osmaniye'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Osmaniye adeta açık hava şehitliği gibidir. Milletine ve devletine sonsuz hürmet ve sevgiyle bağlı olan Osmaniyeli hemşerilerim hiçbir zaman ihanete ve işgale göz yummamış, ayrışmaya ve çözülmeye müsaade etmemiştir. Tam 103 yıl önce bugün Osmaniye düşmanın tasallutundan kurtulmuş, hak ettiği huzur, güven ve esenlik dolu günlere vasıl olmuştur" dedi.

(ANKARA) - Osmaniye'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Osmaniye adeta açık hava şehitliği gibidir. Milletine ve devletine sonsuz hürmet ve sevgiyle bağlı olan Osmaniyeli hemşerilerim hiçbir zaman ihanete ve işgale göz yummamış, ayrışmaya ve çözülmeye müsaade etmemiştir. Tam 103 yıl önce bugün Osmaniye düşmanın tasallutundan kurtulmuş, hak ettiği huzur, güven ve esenlik dolu günlere vasıl olmuştur" dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Osmaniye'nin açık hava şehitliği gibi olduğunu söyledi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti en çetin mücadelelerin içinden iman, irade ve bileğinin gücüyle çıkarak bağımsızlığının ve tarihi varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir. Müstevlilerin hedef ve hesapları vatan topraklarında kahramanca imha edilmiştir. Özellikle Çukurova’ya musallat olan muhasım ve mütecaviz emeller tıpkı çelikten duvar gibi yükselen milli ve manevi dayanışmayı aşamamıştır. Düşman unsurları ve onların kanlı planlarına refakat eden çeteler çok şükür Çukurova’da hüsrana uğratılmıştır. Cebel-i Bereket esarete ve erimeye sonuna kadar direnmiş ve reddetmiştir. Amanos Dağları’nın Düldül Dağı’ndan Belen Boğazı’na kadar olan Gavur Dağı, gavur kuşatmasını kırıp atmıştır.

Osmaniye adeta açık hava şehitliği gibidir. Milletine ve devletine sonsuz hürmet ve sevgiyle bağlı olan Osmaniyeli hemşerilerim hiçbir zaman ihanete ve işgale göz yummamış, ayrışmaya ve çözülmeye müsaade etmemiştir. Tam 103 yıl önce bugün Osmaniye düşmanın tasallutundan kurtulmuş, hak ettiği huzur, güven ve esenlik dolu günlere vasıl olmuştur.

Bu münasebetle Osmaniye’nin kurtuluş yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Milli Mücadele’ye varını yoğunu koyan fedakar ve cesaret timsali kutlu ecdadımıza, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, muhterem hemşerilerimi muhabbetle selamlıyorum.

103’üncü kurtuluş yılımız hayırlı olsun diyorum."

Anka Haber Ajansı