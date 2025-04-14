Bahçelievler Belediye Başkanı Chp’li Kadın Meclis Üyesine Hakaret Etti

(İSTANBUL) - Bahçelievler Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Hakan Bahadır, belediye meclisi toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Bahar Günçiçek'e hakaretlerde bulundu. Bahadır’ın sözleri meclis salonunda tepkilere neden olurken, oturuma ara verildi.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde AK Partili Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Bahar Günçiçek'e hakaretlerde bulundu. Bahadır’ın sözleri meclis salonunda tepkilere neden olurken, oturuma ara verildi. Meclis oturumu sırasında yaşanan tartışmada Bahadır, CHP’li kadın meclis üyesine hitaben “İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin” ifadelerini kullandı. Belediye başkanının kullandığı bu sözler salonda tansiyonu yükseltti. Günçiçek de karşılık verdi.

Tartışmaların büyümesi üzerine oturuma 5 dakikalık ara verildi. Meclis salonunda bulunan bazı üyelerin tepki gösterdiği görüldü.

Anka Haber Ajansı