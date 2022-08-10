Bahçelievler'de Çatışma Caddeyi Savaş Alanına Çevirdi

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - BAHÇELİEVLER'de uzun namlulu silahın da kullanıldığı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ederken, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün, saat 18.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile gelen şüpheli, kalaşnikofla iş yerine ateş etti. İş yerinde bulunan şüphelinin de karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada caddede bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Çatışmada motosiklet ile gelen şüphelinin kalaşnikof silah kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Diğer şüpheli ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan çatışma nedeniyle cadde üzerinde bulunan araçlarda hasar oluştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı