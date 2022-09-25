Bahçelievler'de Hafif Ticari Araç Otomobile Çarpıp Yan Yattı: 3 Yaralı

Mikail BIYIKLI/İSTANBUL,(DHA)- BAHÇELİEVLER'de, alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı hafif ticari araç, şerit değiştirirken kontrolünü kaybederek otomobile çarpıp yan yattı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Basın Ekspres yolu İkitelli istikametinde yaşandı. İkitelli yönünde ilerleyen Hasbi Canpolat, Hakan Karagöl ve Nejdet Kanacı'nın içinde bulunduğu hafif ticari araç, şerit değiştirirken kontrolünü kaybederek aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafifi ticari araç yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Hafifi ticari araçta bulunan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Basın Ekspres İkitelli istikametinde trafikte yoğunluğu oluştu.

SÜRÜCÜYE ALKOLDEN İŞLEM YAPILDI

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yan yatan hafif ticari araç polis ve diğer sürücülerin yardımıyla düzeltildi. Ardından hafif ticari araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren hafif ticari aracın sürücüne alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.(DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı