Bahçelievler'de Otomobil Alev Alev Yandı

Bahçelievler'de Otomobil Alev Alev Yandı

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- BAHÇELİEVLER Basın Ekspres yolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında, Basın Ekspres yolu Bakırköy istikametinde ilerleyen Can Şallı yönetimindeki 34 FNJ 252 plakalı otomobilin motor kısmında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören sürücü Şallı, otomobili durdurup, beraberindeki 2 arkadaşı ile araçtan indi. Yoldan geçen özel harekat polisleri ile vatandaşlar yangın tüpleriyle yardıma koştu. Sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sonrası otomobilde hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Bahçelievler'de Otomobil Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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