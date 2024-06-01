Bahçeli'Nin De Kurucuları Arasında Olduğu ''il Bilge Hatun Vakfı'' Kuruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında olduğu Ankara merkezli ''İl Bilge Hatun Vakfı'' Kuruldu.

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında olduğu Ankara merkezli "'İl Bilge Hatun Vakfı'" Kuruldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Ankara merkezli "'İl Bilge Hatun Vakfı'" kuruldu.

Vakfın amacı, "'Sosyal hizmet, sosyal yardım, sosyal koruma, sağlık ve sosyal dayanışmaya yönelik çalışmalar yapmak ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirmektir'" şeklinde ifade edildi.

Vakfedenler ise MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsmail Faruk Aksu, Erkan Haberal, Ali Uçak, Hüseyin Akgül ve Fatih Çetinkaya oldu.

Vakfın tescil kararını Ankara Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi verirken, yönetim kurulunda ise Devlet Bahçeli, Ahmet Selim Yurdakul, Özgür Bayraktar, Şahin Kartal ve Seçkin Odaşı yer alıyor. Mal varlığı ise 500 bin TL olarak açıklandı. İlanda, vakfın sona ermesi halinde mal ve haklarının Devlet Bahçeli Vakfına devredileceği belirtildi.

Vakfedenler kimler?

Bahçeli dışında vakfedenler arasında yer alan İsmail Faruk Aksu, MHP’de Ekonomik ve Sosyal Politiklardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Erkan Haberal 26 ve 27. dönemde, Hüseyin Akgül ise 21. dönemde MHP milletvekili olarak görev yaptı. Ali Uçak ve Fatih Çetinkaya ise halen MHP MYK üyesi.

Vakın Yönetim Kurulu kimlerden oluşuyor?

MHP lideri Devlet Bahçeli vakfın yönetim kurulunda da yer aldı. Diğer yönetim kurulu üyeleri Ahmet Selim Yurdakul MHP Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politiklardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Özgür Bayraktari, Şahin Kartal ve Seçkin Odabaşı MHP MYK üyesi.

Anka Haber Ajansı