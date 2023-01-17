TOGG’un en büyük müşterisi artık Türkiye Cumhuriyeti!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği toplantıda 2022 yılını değerlendirerek 2023 hedeflerini açıkladı. Bakan Nebati burada yaptığı açıklamalarda TOGG ile ilgili çok önemli bir noktaya değindi. TOGG'un satın alma garantisine ilişkin karar bunlardan en dikkate değer olanıydı.

Bakan Nureddin Nebati'ye Göre TOGG Yakında Satın Alma Garantisine Sahip Olacak

TOGG, geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurduğu C-SUV modelleri için önümüzdeki ay ön siparişleri almaya başlayacak. Satışlar ve teslimatlar ilk çeyreğin sonuna kadar devam edecek. Doğal olarak hem devlet kurumları hem de vatandaşlar satış tarihini merakla bekliyor. Öyle ki çok sayıda belediye, valilik, hastane, eğitim kurumu, milletvekili, emniyet teşkilatı ve daha niceleri TOGG'u çıktığı gün sipariş edeceklerini ve orta ve üst segment otomobillere tercih edeceklerini açıkladılar.

Ancak varılan anlaşmalara göre TOGG CEO'su geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kamu kurumlarına yılda en fazla 2 bin adet satış yapabileceklerini belirtmişti. Bu istatistik 2023 yılı için yüzde 10'luk bir büyüme oranına çevrilirse, önümüzdeki yıllarda talebi karşılamak için yeterli arz olmayacak gibi görünüyor. Bakan Nebati, konuya ilişkin yaptığı konuşmada, "Ülkemizin vizyon projelerinden biri olan Togg için de kamu alım garantisini uyguluyoruz. Ancak mevcut kısıtlama kaldırılacak. Diğer bir deyişle, Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB iştiraki TOGG'a kamu alım garantisi verilecek. Yılda 175.000 otomobil üretmeyi planlayan şirketin ana müşterisi devlet olacak.”

TOGG, Qualcomm Ürünlerini Akıllı Cihaz Teknolojilerine Dahil Edecek

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV’da, Snapdragon Dijital Kokpit Platformları'nı kullanacak. Togg’un teknolojisi, C-SUV’u çevre ile iletişim kurabilen, çözümler üreten ve bu çözümleri somut ürün ve hizmetler halinde kullanıcıya sunan akıllı bir cihaza dönüştürüyor. C-SUV’u bağlantılı olmanın bir adım ötesine taşıyan bu teknoloji, akıllı ev cihazları ve akıllı şehirlerdeki diğer tüm IoT cihazlarıyla entegre bir şekilde çalışarak hem kullanıcıların hem yolcuların hayatını kolaylaştırıyor.