Bakan Göktaş: "Doğum Yardımı Başvurularımızı Bugünden İtibaren E-devlet Kapısı Üzerinden Almaya Başlıyoruz"

Bakan Göktaş: "Doğum Yardımı Başvurularımızı Bugünden İtibaren E-devlet Kapısı Üzerinden Almaya Başlıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği “Aile Yılı” kapsamında doğum yardımları başvurularının, bugün e-Devlet üzerinden başladığını duyurdu.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği “Aile Yılı” kapsamında doğum yardımları başvurularının, bugün e-Devlet üzerinden başladığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımları başvurularına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek.

"Desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek"

Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay bin 500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."

Anka Haber Ajansı

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