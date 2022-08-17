Bakan Karaismailoğlu: Güvenli Ve Kaliteli Yollarla Kazalar Yüzde 80 Azaldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "26 milyona çıkan araç sayısı ve trafikteki taşıt hareketliliği artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'ine varan azalmalar oldu. Bu, güvenli ve kaliteli yollar sayesinde oldu" dedi.

Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "26 milyona çıkan araç sayısı ve trafikteki taşıt hareketliliği artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'ine varan azalmalar oldu. Bu, güvenli ve kaliteli yollar sayesinde oldu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Konferans Salonu'nda bakanlığın stajyerleri ile bir araya geldi. Karaismailoğlu, stajyerlere bakanlık projelerini anlatarak, "Ulaşım olmadan hiçbir şey olmaz. Bizim de sloganımız "Hayat ulaşınca başlar'. O yüzden hayatın ve yaşamın olduğu her alanda varız biz. Kara yollarında, hava yollarında, deniz yollarında, uzayda, haberleşmede, demir yollarında; bölgenin gelişmesi ve vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli seyahat etmesi için hummalı bir çalışma var. Türkiye'nin 4 bir yanında 5 bine yakın şantiyemiz var. 700 bin tane çalışma arkadaşımız var. Ayrıca işletmekte olduğumuz hava yolları, demir yolları, kara yollarında; 7 gün 24 saat çalışan çok dinamik bir yapı var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hakikaten ülkemizin göz bebeği ve gurur kaynaklarından bir tanesi" diye konuştu.

'MARMARAY'I GÜNDE 600 BİN VATANDAŞIMIZ KULLANIYOR'

Türkiye'nin hak ettiği kaliteli yatırımları vatandaşlarla buluşturduklarını kaydeden Karaismailoğlu, "Bugün en gelişmiş teknolojileri kullanarak artık ülkemizde bir taraftan trenler gidiyor bir taraftan arabalar gidiyor. Marmaray'ı günde 600 bin vatandaşımız kullanıyor. Gebze'den Halkalı'ya kadar tam 80 kilometrelik bir demir yolu hattı, toplu taşıma hattımız var. Avrasya Tüneli de günlük yaklaşık 55 bin aracın kullandığı yine mühendislik alanında çok özel projelerden bir tanesi. Bunu da başarılı bir şekilde bitirerek İstanbulluların ve dünyanın hizmetine kattık. İstanbul'da artık her gün 2 dakikada boğaz geçişi sağlanmış oluyor" dedi.

'TRAFİK KAZALARI YÜZDE 80 AZALDI'

Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, kara yollarına, deniz ve hava yollarına göre daha fazla yatırım yapılmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye'de 20 yıl önce son derece yetersiz bir kara yolu altyapısı vardı. Bizim konforlu ve güvenli bir yol ağımızın olması gerekiyordu. Bu da ilk aşamada kara yolu ile başladı. Kara yolu altyapısını da belirli bir seviyeye getirmemiz gerekiyordu. Ülkemizin bütçeleri belli ve o bütçeleri de planlı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. O yüzden o kara yolu ağı altyapı açığını gidermek için özellikle yüzde 65 ağırlıklı bir kara yolu altyapısı yaptık. Bölünmüş yol uzunluğu şu anda 28 bin 800 kilometreye çıktı. 26 milyona çıkan araç sayısı ve trafikteki taşıt hareketliliği artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80'ne varan azalmalar oldu. Bu, güvenli ve kaliteli yollar sayesinde oldu. Bizim öncelikli hedefimiz buydu ve bunu gerçekleştirdik. Şimdi kara yollarındaki yatırım miktarı aşağı düşmeye başladı, yüzde 36'lara inecek." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı