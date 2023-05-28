Bakan Karaismailoğlu'nun Oy Kullandığı Sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu Birinci Çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı sandıkta kazanan Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı sandıkta kazanan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasıyla birlikte Türkiye yeniden sandığa gitti. Trabzon’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun oy kullandığı 2045 nolu ve 356 seçmeni bulunan sandıktan 307 oy çıktı. 4 oyun geçersiz sayıldığı sandıkta Recep Tayyip Erdoğan’a 149, Kılıçdaroğlu’na da 154 oy çıktı. 14 Mayıs'ta 1 oy fark ile kazanan Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. 28 Mayıs seçimlerinde ise 5 oyla kazanan Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Anka Haber Ajansı