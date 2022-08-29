Bakan Kasapoğlu’ndan Milli Yelkenci Artun Şenol İçin Tebrik Mesajı

Bakan Kasapoğlu’ndan Milli Yelkenci Artun Şenol İçin Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Artun Şenol için tebrik mesajı yayımladı.

ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İsviçre'de düzenlenen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan Artun Şenol için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'deki Silvaplana Gölü'nde gerçekleşen IQ FOIL Gençler ve Küçükler Dünya Şampiyonası'nda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanarak Dünya şampiyonu olan Artun Şenol'u yürekten kutluyorum. Genç yaşında elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran Milli Yelkencimize başarılarının devamını diliyorum. Dünya Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum"

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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