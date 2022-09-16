Bakan Kirişci: Taşkın Kanununun Mevzuatımıza Kazandırılması Gerekir

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bir taşkın kanununun mutlaka mevzuatımıza kazandırılması gerekir. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde mevzuatlar esastır. Ama bu kanunların da uygulanabilir olması gerekir" dedi.

Elif ER-Mehmet Serkan Şafak/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bir taşkın kanununun mutlaka mevzuatımıza kazandırılması gerekir. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde mevzuatlar esastır. Ama bu kanunların da uygulanabilir olması gerekir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Taşkın Yönetimi Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda konuşan Kirişci, taşkınlarla mücadele kapsamında bilgi ve birikimin bir sistem haline getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Kurumlarımızın ben eminim istemediğimiz kadar ellerinde veri setleri var; ama bu veri setlerini mutlak surette bizim anlamlı hale getirmemiz lazım. Bu veri setlerinin gereğini yaparak buradan bir felsefi yaklaşımı ortaya koymamız gerekir" diye konuştu.

'ARTIK SİSTEM HALİNE GETİRELİM'

Bakan Kirişci, Türkiye'nin izlemiş olduğu dış politika ve üretmiş olduğu global çözümler ile artık dünyada sözü dinlenilen ülke sıfatını almış durumda olduğuna vurgu yaparak, "Bunun en çarpıcı örneğini Rusya – Ukrayna savaşında tahıl koridorunun oluşturulması, birbiri ile selam vermeyecek olan, artık husumetleri zirve yapmış iki komşu ülkenin bir masa etrafında, Birleşmiş Milletler de yanımıza alınarak oturtulmuş olması, bu bizim bir global oyuncu olduğumuzu, biz farkında olmasak bile işin o tarafa doğru ilerlediğinin çok açık bir delilidir. Evet biz bir afet olduğunda gerçekten çok mahiriz. AFAD Başkanımız da, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu da diğer bakanlarımız da hep beraber biz bu afetler yaşandığında gayet güzel birlikte bu çalışmaları yürüttük. Ama biz istiyoruz ki artık bunlar bir sistem haline gelmiş olsun" diye konuştu.

'1 MİLYON HEKTAR ALAN TAŞKINLARDAN ETKİLENMİŞ'

Bakan Kirişci, 1975 yılından bu yana 2 bin 605'in üzerinde taşkın hadisesi yaşandığını ve bu taşkınlarda 900'den fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini belirterek, "Depremden sonra canımızı en çok yakan hadiselerden biri de taşkınlar. Burada sadece insan kaybından mı söz edeceğiz; elbette değil, diğer canlılar, maddi varlıklarımızın ötesinde bunları da biz kaybediyoruz. Yine 1 milyon hektara yakın alan taşkınlardan etkilenmiş durumda. Bu zamana kadarki zarara baktığımızda gerçekten 4 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Eğer bunun bir ekonomik analizi yapılacak olursa ekonomik olarak da kayıplarımızı bu manada mutlak surette görmemiz gerekir" dedi.

'TAŞKIN KANUNU MEVZUATA KAZANDIRMALIYIZ'

Bakan Kirişçi, Taşkın Kanunu'nun mevzuata kazandırılması gerektiğini söyleyerek, "Bir taşkın kanununun mutlaka mevzuatımıza kazandırılması gerekir. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde mevzuatlar esastır. Ama bu kanunların da uygulanabilir olması gerekir. Bu alanda gördüğümüz eksikliklerden birisi de kamulaştırmadaki güçlüklerimiz, bunun da mutlaka bir önünün alınması ve buna ilişkin bir çözümün üretilmesi gerekir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nda yer verilerek bir çözüm mutlak suretle sağlanmalıdır. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, AFAD ve büyükşehir belediyeleri kesinlikle bunların bir eş güdümü sağlanmalı" dedi.

'YUSUFELİ BARAJI'NI ÇOK YAKINDA AÇACAĞIZ'

Kirişçi, DSİ tarafından 1954 yılından bugüne kadar yapılan projeler hakkında bilgi verdi. 68'i baraj olmak üzere, 8 bin 690 taşkın kontrol tesisi inşa edildiğini belirten Kirişci, yaklaşık 20 milyon dekar arazinin taşkın zararlarından korunduğunu söyledi. Su yönetimi çerçevesinde AK Parti hükumetleri olarak son 20 yılda önemli projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çeken Bakan Kirişçi, "Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla olan 654 barajımızda, 47 milyar metreküp suyumuzu depoladık ve depolanan su miktarını 180 milyar metreküpe çıkardık. Kendi alanında dünyada 5'inci sırada yer alan ve Türk mühendisliğinin geldiği noktayı en iyi anlatan eser Yusufeli Barajı'nın da çok yakında açılışını yapacağız. Biz böylesi büyük projeleri, suyumuzun, yani geleceğimizin parmaklarımızın arasından akıp gitmesine izin vermemek için hayata geçiriyoruz" dedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı