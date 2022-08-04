Bakan Kirişci: Yanan Ormanların Yüzde 75'inde Yeniden Ormanlaştırma Tamamlandı

Bakan Kirişci: Yanan Ormanların Yüzde 75'inde Yeniden Ormanlaştırma Tamamlandı

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen yıl çıkan 2 bin 793 orman yangınında zarar gören alanların yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geçen yıl çıkan 2 bin 793 orman yangınında zarar gören alanların yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma çalışmasının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl çıkan 2 bin 793 adet orman yangınında zarar gören tüm alanları yeniden ormanlaştırıyoruz. Bugün itibariyle yüzde 75'inde yeniden ormanlaştırma çalışmalarını tamamladık. Bu yıl sonuna kadar geriye kalan sahadaki çalışmaları da tamamlayarak, yeniden ormanlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Kirişci, Muğla'nın ilçelerinde ağaçlandırma çalışması başlatılan orman alanlarının eski ve yeni hallerinin yer aldığı videoyu da paylaştı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bakan Kirişci: Yanan Ormanların Yüzde 75'inde Yeniden Ormanlaştırma Tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Mersin'de Orman Yangını 2'nci Gününde (2)
Mersin'de Orman Yangını 2'nci Gününde (2)
Yangın Evlerinin Yapıldığı Şantiyeden 1 Milyon Liralık Hırsızlığa 2 Gözaltı
Yangın Evlerinin Yapıldığı Şantiyeden 1 Milyon Liralık Hırsızlığa 2 Gözaltı
Gaziantep'te Taksi Durağında Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Gaziantep'te Taksi Durağında Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 5 Gözaltı
Olay Yerinde Bıraktığı Ayakkabıdan Yakalanan Cinayet Şüphelisi Adliyede
Olay Yerinde Bıraktığı Ayakkabıdan Yakalanan Cinayet Şüphelisi Adliyede
Otomobil, 'u' Dönüşü Yapan Tır'a Çarptı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Otomobil, 'u' Dönüşü Yapan Tır'a Çarptı: 3 Ölü, 1 Yaralı
Ölümlü Kazaya Neden Olup, Kaçan Sürücü Tutuklandı
Ölümlü Kazaya Neden Olup, Kaçan Sürücü Tutuklandı
Pendik’te Metruk Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
Pendik’te Metruk Binanın Çatısı Alev Alev Yandı