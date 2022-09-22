Bakan Kirişci'den Denizli'de Düşen Helikopterin Mürettebatına Ziyaret

Bakan Kirişci'den Denizli'de Düşen Helikopterin Mürettebatına Ziyaret

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahaleye giderken Denizli'de düşen helikopterde yaralanan mürettebatı hastanede ziyaret etti.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahaleye giderken Denizli'de düşen helikopterde yaralanan mürettebatı hastanede ziyaret etti.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli'de düşen helikopterdeki yaralı mürettebatımızı ziyaret ettik. Rabbim beterinden saklasın, tekrar yaşatmasın. Orman yangınlarıyla cansiparane mücadele eden tüm kahramanlarımıza şükran borçluyuz" dedi.

Bakan Kirişci, ziyarete ilişkin görüntü de paylaştı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Samsun’da Orman Ürünleri Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Samsun’da Orman Ürünleri Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
Antalya'da Orman Yangını (2)
Antalya'da Orman Yangını (2)
Ayşegül'ün Ağabeyi Salonda Tercümana Jiletle Saldırdı, Duruşma Ertelendi
Ayşegül'ün Ağabeyi Salonda Tercümana Jiletle Saldırdı, Duruşma Ertelendi
Antalya'da Orman Yangını (1)
Antalya'da Orman Yangını (1)
Eniştesini Kaldırım Taşıyla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Eniştesini Kaldırım Taşıyla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Marmaris'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürerken, Öncekilerin Yaraları Sarılıyor
Marmaris'te Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürerken, Öncekilerin Yaraları Sarılıyor
Yolda Yürüyen Kadına Otomobilin Çarptığı Kaza Kamerada
Yolda Yürüyen Kadına Otomobilin Çarptığı Kaza Kamerada