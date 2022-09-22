Bakan Kirişci'den Denizli'de Düşen Helikopterin Mürettebatına Ziyaret

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahaleye giderken Denizli'de düşen helikopterde yaralanan mürettebatı hastanede ziyaret etti.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahaleye giderken Denizli'de düşen helikopterde yaralanan mürettebatı hastanede ziyaret etti.

Bakan Kirişci, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli'de düşen helikopterdeki yaralı mürettebatımızı ziyaret ettik. Rabbim beterinden saklasın, tekrar yaşatmasın. Orman yangınlarıyla cansiparane mücadele eden tüm kahramanlarımıza şükran borçluyuz" dedi.

Bakan Kirişci, ziyarete ilişkin görüntü de paylaştı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı