Bakan Koca: Hastayla Hekim Nasıl Hasım Gibi Gösterilebilir?

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya cinayetini bir kez daha lanetleyerek gündemdeki şiddet olayları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, HEKİMSEN tarafından yapılan doktorlara silah ruhsatı verilmesi önerisine de tepki göstererek, "Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) tarafından yapılan hekimlere silah ruhsatı verilmesi önerisi hakkında açıklamalarda bulundu. Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aylar önceki üzücü şiddet olayları yeni yaşanmış gibi servis ediliyor. Hastaları mağdur gösterme amaçlı eski videolar tekrar yayınlanıyor. Hekimlerin halkına bağlılığını sorgulayan ifadelere rastlanıyor. Bu kasıtlı davranışlara vereceğiniz en iyi cevap, dikkate bile almamaktır. Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar. Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimlerin arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı