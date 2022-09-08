Bakan Koca: Mersin'de 25 Kişi Yangından Etkilendi, 1'inin Durumu Ağır

Bakan Koca: Mersin'de 25 Kişi Yangından Etkilendi, 1'inin Durumu Ağır

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden 1'inin hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı.

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden 1'inin hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Manisa'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın
Manisa'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın
Hafriyat Kamyonuna Çarpan Otomobil Alev Aldı; Kaza Kamerada
Hafriyat Kamyonuna Çarpan Otomobil Alev Aldı; Kaza Kamerada
Gaziantep’te Baba Ve Oğlunun Cenazeleri Aileye Teslim Edildi
Gaziantep’te Baba Ve Oğlunun Cenazeleri Aileye Teslim Edildi
Erzurum Havalimanı'nda Deprem Tatbikatı
Erzurum Havalimanı'nda Deprem Tatbikatı
Kesik Baş Cinayeti Şüphelisi Kardeşi, Kasketi Ve Kıyafetleri Ele Verdi
Kesik Baş Cinayeti Şüphelisi Kardeşi, Kasketi Ve Kıyafetleri Ele Verdi
Sancaktepe'de Şarampole Yuvarlanan Otomobildeki Anne Oğul Yaralandı
Sancaktepe'de Şarampole Yuvarlanan Otomobildeki Anne Oğul Yaralandı
Mersin'de Orman Yangını, 2'nci Gününde Kontrol Altında (3)
Mersin'de Orman Yangını, 2'nci Gününde Kontrol Altında (3)