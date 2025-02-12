Bakan Kurum, Chp'li Milletvekilleri Ve Belediye Başkanları İle Bir Araya Geldi

Bakan Kurum, Chp'li Milletvekilleri Ve Belediye Başkanları İle Bir Araya Geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından CHP'li milletvekili ve belediye başkanları ile bir araya geldiğini duyurdu.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından CHP'li milletvekili ve belediye başkanları ile bir araya geldiğini duyurdu.
Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
''Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve belediye başkanlarını Bakanlığımızda ağırladık. Deprem bölgesindeki son durumu, diğer illerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ele aldık. Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.''

Anka Haber Ajansı

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