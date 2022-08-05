Bakan Özer: Müfredatımıza Kültür Tarihi Dersimizi Kazandırmış Olacağız -1

Bakan Özer: Müfredatımıza Kültür Tarihi Dersimizi Kazandırmış Olacağız -1

KADIKÖY Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Tarihi dersinin müfredata ekleneceğini duyurdu.

Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ - İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Tarihi dersinin müfredata ekleneceğini duyurdu.

Bakan Özer, "Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız" dedi.

(FOTOĞRAF)

Bakan Özer: Müfredatımıza Kültür Tarihi Dersimizi Kazandırmış Olacağız -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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