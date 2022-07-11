Bakan Soylu: Trafik Kazalarında 25 Kaybımız Var

Bakan Soylu: Trafik Kazalarında 25 Kaybımız Var

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, arife ile bayramın ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Lütfen trafik kurallarına uyalım. 7-18 Temmuz tarihleri arasında bayram trafiği için teyakkuzdayız. 8 Temmuz arefe günü 8, 9 Temmuz bayramın 1'inci günü 8, 10 Temmuz bayramın 2'nci günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var. Emniyet kemerini ihmal etmeyelim. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
İş İnsanı Babası Ve Annesinin Öldüğü Tekne Kazasından 150 Metre Yüzerek Kurtulmuş
İş İnsanı Babası Ve Annesinin Öldüğü Tekne Kazasından 150 Metre Yüzerek Kurtulmuş
Birlikte Yaşadığı Kadın Yaralayıp, İsmail'i Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Birlikte Yaşadığı Kadın Yaralayıp, İsmail'i Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Otomobil Takla Attı: 2 Kardeş Öldü, 3 Ağır Yaralı
Otomobil Takla Attı: 2 Kardeş Öldü, 3 Ağır Yaralı
Evde Yangın Çıktı, Sahibi Ölü Bulundu
Evde Yangın Çıktı, Sahibi Ölü Bulundu
Kamyonun Çarptığı Araçtaki Baba İle İkizleri Öldü, 5 Kişi Ağır Yaralandı
Kamyonun Çarptığı Araçtaki Baba İle İkizleri Öldü, 5 Kişi Ağır Yaralandı
Feribot Yangınında Kaybolan Şoförün Yakınları Bu Bayram Da Hüzünlü
Feribot Yangınında Kaybolan Şoförün Yakınları Bu Bayram Da Hüzünlü
Adana'da Acil Serviste Hasta Yakınları Taşkınlık Çıkardı
Adana'da Acil Serviste Hasta Yakınları Taşkınlık Çıkardı