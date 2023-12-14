Bakan Tekin, Chp’li Karasu’nun Sorusuna Yanıt Verdi: Sivas Merkez Öğretmenevi Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 5 yılda inşaatının ancak yarısı tamamlanan Sivas Merkez Öğretmenevi’nin gelecek yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Tekin, Öğretmenevi’nin başka bir kuruma devir edilmesi için herhangi bir çalışma olmadığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 5 yılda inşaatının ancak yarısı tamamlanan Sivas Merkez Öğretmenevi’nin gelecek yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi. Tekin, Öğretmenevi’nin başka bir kuruma devir edilmesi için herhangi bir çalışma olmadığını açıkladı.

Sivas Yüceyurt mahallesinde yıllar önce yapımına başlanan ve 2 yılda bitirileceği belirtilen öğretmenevi inşaatı halen bitirilemedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, inşaatı bitirilemeyen öğretmenevini TBMM gündemine taşımıştı. Karasu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, öğretmenevinin ne zaman bitirileceğini sormuştu. Bakan Tekin, Karasu’nun soru önergesine şu yanıtı verdi:

“Sivas Valiliğince konuya ilişkin olarak Devlet Yatırım Programında bulunan Merkez Öğretmenevi yapım işinin 31.12.2024 tarihinde bitirilmesinin planlandığı, öğretmenevi yapım sürecinde yüklenici firma değişikliğinin yapılmadığı, yapım işinin fiziki gerçekleme oranının yaklaşık yüzde 50 olduğu, öğretmenevinin başka bir kuruma devredilmesi ile ilgili herhangi bir çalışmanın bulunmadığı belirtilmiştir.”

Karasu, “Öğretmenevi inşası için bugüne kadar ne kadar para harcanmıştır? İnşaatın tamamlanması için ne kadar ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır?” sorusunu da Bakan Tekin’e yöneltmişti. Ancak Bakan Tekin, Karasu’nun bu sorusuna yanıt vermedi.

Anka Haber Ajansı