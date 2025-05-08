Bakan Tunç: Özgür Özel'e Saldıran Saldırgan Yaklaşık 4,5 Yıl Ceza Alabilir

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırıda bulunmasının ardından tutuklanan Selçuk Tengioğlu'nun yaklaşık 4,5 yıl ceza alabileceğini bildirdi.

CHP Lideri Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu "kişiyi kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı. Konuya ilişkin Bakan Tunç, TV100'e açıklamalarda bulundu. Kübra Par, Bakan Tunç'un açıklamalarını aktardı.

Tunç, şunları söyledi:

"Basit yaralamadır Özgür Özel’e yapılan bu suçun tanımı. Bunun cezası normalde 1 yıldır. Fakat kamu görevi yapan birine bu saldırı gerçekleştiği için ceza yarı oranında artar. Yani 1 yıldan 1 buçuk yıla çıkar kamu görevine sahip birine saldırıda bulunduğu için. Yani hiçbir şey olmasaydı 1 buçuk yıl ceza alabilirdi. Fakat saldırgan şartlı tahliyesini bozup yeniden suça karıştığı için de bu aldığı cezanın 2 katı daha ekleniyor. Yani 1 buçuk yıl normal cezası 3 yılda şartlı tahliyesinden gelen cezayla beraber yaklaşık 4,5 yıl ceza alabilir."

Anka Haber Ajansı