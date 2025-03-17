Bakan Uraloğlu’nun İki Cümlelik Yanıtına Ulaş Karasu’dan Tek Kelimelik Tepki: “Gideceksiniz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun Erdemli-Kızkalesi Otoyol Projesi ile ilgili verdiği soru önergesine iki cümleyle yanıt verdi. Bu yanıta tepki gösteren Karasu, “İktidar milletin cebinden alıp yandaş şirketlerin kasasına koyuyor. Emekliye sadaka gibi bayram ikramiyesini reva gören bu iktidar, iş şirketlere gelince musluğu sonuna kadar açıyor. Sorulara, milletle dalga geçer gibi iki cümleyle sözde yanıt veriyor. Ben de tek sözcükle yanıt veriyorum: G

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun Erdemli-Kızkalesi Otoyol Projesi ile ilgili verdiği soru önergesine iki cümleyle yanıt verdi. Bu yanıta tepki gösteren Karasu, “İktidar milletin cebinden alıp yandaş şirketlerin kasasına koyuyor. Emekliye sadaka gibi bayram ikramiyesini reva gören bu iktidar, iş şirketlere gelince musluğu sonuna kadar açıyor. Sorulara, milletle dalga geçer gibi iki cümleyle sözde yanıt veriyor. Ben de tek sözcükle yanıt veriyorum: Gideceksiniz” sözleriyle karşılık verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun Mersin’deki Erdemli-Kızkalesi Otoyol Projesi’nin ihaleden iki yıl sonra üç kez değiştirilmesi ve ihaleyi alan Kolin İnşaat’ın 600 milyon dolar ekstra kazanç elde etmesiyle ilgili verdiği soru önergesini yanıtladı.

"Gideceksiniz"

Bakan Uraloğlu, Karasu’nun 10 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergeye, “Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi, Çeşmeli Kızkalesi kesiminde yaklaşık yüzde 24’lük ilerleme gerçekleşmiş olup yapım çalışmaları devam etmektedir. Diğer taraftan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak uygulama sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir” yanıtını verdi. CHP’li Karasu, Uraloğlu’nun yanıtına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Karasu şunları kaydetti:

“İktidar milletin cebinden alıp yandaş şirketlerin kasasına koyuyor. Emekliye sadaka gibi bayram ikramiyesini reva gören bu iktidar, iş şirketlere gelince musluğu sonuna kadar açıyor. Sorulara, milletle dalga geçer gibi iki cümleyle sözde yanıt veriyor. Ben de tek sözcükle yanıt veriyorum: Gideceksiniz.”

“Devlet işi ciddiyet ister”

Atanmış bakanların milletvekillerinin sorularını yanıtsız bırakarak ya da ciddiyetten uzak cevaplar vererek milletle adeta dalga geçtiğini belirten Karasu, denetim faaliyetlerin engellenmesinin, asıl olarak halkın bilgilenmesini engellemek anlamına geldiğine işaret etti. Karasu, “Devlet işi ciddiyet ister. Sorularımıza, milletle dalga geçer gibi iki cümleyle sözde yanıt veriyorsunuz. İktidarınızın son günlerini yaşadığını sizler de çok iyi biliyorsunuz” dedi.

“İktidar, zenginlerin iktidarıdır”

Şirketle olan sözleşmenin neden ve hangi mevzuat uyarınca değiştirildiğini ve milyonlarca doların şirketin kasasına neden konulduğunu bir kez daha gündeme getiren Karasu, "Görüyoruz ki bu milletin cebinden alıp yandaş şirketlerin kasasına koymakta bir beis görmüyor. Emekliye sadaka gibi bayram ikramiyesini reva gören bu iktidar, iş şirketlere gelince musluğu sonuna kadar açıyor. KÖİ projeleri için işletmeci şirketlere sadece bu yıl içinde toplam 202,2 milyar lira ödeneceğini biliyoruz. Emekliler için öngörülen 28,4 milyar liralık ikramiye, şirketler için gözden çıkarılan 202,2 milyar liranın yalnızca yüzde 14'üne denk geliyor. Buradan da anlıyoruz ki bu iktidar, zenginlerin iktidarıdır” dedi.

Anka Haber Ajansı