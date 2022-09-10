Bakan Varank: Türkiye, Teknoloji Tabanlı İşlerde Büyük İvme Kazandı

ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde DIGIAGE Oyun Geliştirme Yaz Kampı'nda 51 ülkeden 600 gençle bir araya geldi. Varank, "Türkiye, teknoloji tabanlı işlerde müthiş bir ivme yakaladı. Bundan 3 sene önce Türkiye'de bir tane Unicorn yani milyar dolarlık şirket yokken şu anda 6 Unicorn'umuz var. Bunlardan 3'ü oyun ve yazılım firmaları. Bu alana gençlerin de ilgi duyması ile beraber yakaladığımız ivme, Türkiye'yi farklı bir boyuta taşıyacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde bulunan DIGIAGE Oyun Geliştirme Yaz Kampı'nda 51 ülkeden 600 gençle bir araya geldi. Bakan Varank'a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu eşlik etti. Farklı ülkelerden gelip takım oluşturan öğrencilerle sohbet eden Bakan Varank, tasarlanan oyunları denedi. Varank'ın oyun performansı, katılımcılardan alkış aldı. Öğrencilerle özçekim yapan, oyun kampı duvarına imzasını atan Varank, Planetary çadırında da oyun deneyimi yaşadı. Bakan Varank, ziyareti sırasında katılımcılara dondurma da ikram etti.

'KARİYERLERİNDE AVANTAJ SAĞLIYORUZ'

Bakan Varank, kampa ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye, teknoloji tabanlı işlerde müthiş bir ivme yakaladı. Bundan 3 sene önce Türkiye'de bir tane Unicorn yani milyar dolarlık şirket yokken şu anda 6 Unicorn'umuz var. Bunlardan 3'ü oyun ve yazılım firmaları. Bu alana gençlerin de ilgi duyması ile beraber yakaladığımız ivme, Türkiye'yi farklı bir boyuta taşıyacak. Yaklaşık 5 bin başvuru içerisinden 600 gencimizi buraya fiziki olarak davet ettik. Buraya gelen gençlerimiz kimisi dışarıda çadırlarda, kimisi yurtlarda kalıyor ama buraya gelerek renderından tutun da farklı senaryo yazımına kadar bir oyunu geliştirirken neye ihtiyacınız var, hangi bilgiye sahip olmanız gerekir, bunlarla ilgili bilgileri alıyorlar. Bunları nasıl oyunlarına aktaracaklarını öğreniyorlar. Daha sonrasında eğer şirketlerini kuracaklarsa nasıl desteklerden faydalanabiliyorlar bunlarla ilgili bütün bilgileri burada alarak aslında genç arkadaşlarımıza kariyerlerinde önemli bir avantajı sağlamış oluyoruz" dedi.

'MUTLAKA KATMA DEĞER ÜRETMEMİZ LAZIM'

Destekleri vermeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Varank, "Çünkü biz şuna inanıyoruz; Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak istiyorsak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak istiyorsak mutlaka katma değer üretmemiz lazım. İşte oyun geliştirme yazılım gibi alanlar bu katma değerin en yüksek olduğu alanlar. Buradaki arkadaşlarımızın heyecanından, gayretinden çok memnunum. Gençlerimizi bu işe daha çok davet edeceğiz. İnşallah seneye 600 değil 6 bin gencimizi burada ağırlamak isteriz. Gerçekten çok inovatif çözümler var. Gençlerin zaten ufukları çok geniş. Burada gördüğüm çalışmalardan etkilendim. Biz bu işi başlattığımızda "HyperCasual" dediğimiz oyunlar daha çok yaygındı ama bugün sektörün farklı bir alana gittiğini görüyoruz. Bu alanda da şirketlerimiz başarılı. İnşallah buradan çıkacak girişimler çok başarılı olacak" diye konuştu.

3 KATEGORİDE YARIŞ VAR

Türk oyun ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan DIGIAGE, düzenlediği kamplarla sektöre insan kaynağı kazandırmayı, kamu ile sektör arasında köprü olmayı ve oyun stüdyolarının gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde 1 Eylül'de Bilişim Vadisi'nde başlayan DIGIAGE yaz kampı, 11 Eylül'e kadar sürecek. Bu sene Avrupa Birliği kapsamına giren DİGIAGE'e Bosna Hersek, Norveç ve Litvanya'dan 30 kişilik bir ekip katıldı. Gençlerin çadırlarda kaldığı, hem eğlenip hem öğrendikleri kampta toplam 51 ülkeden yaklaşık 600 katılımcı yer aldı. Oyun ekosistemindeki yaklaşık 600 yazılımcı, tasarımcı, senarist, yayıncı, öğrenci, reklamcı ve yönetici kampta yer alıyor. Global iş birliği anlayışı ile fiziki ve online olarak bir araya gelen tasarımcılar, 10 günlük kampın sonunda projelerini tasarlayarak uluslararası jüriye sunacak. "Oyun Senaryosu- Metin', "Oyun Karakter Tasarımı- Grafik Animasyon" ve "Oyun Mekaniği- Yazılım" olmak üzere 3 kategoride üretim yaparak projelerini jüriye beğendirmeye çalışacak. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı