Bakan Yardımcısı Çataklı: Marmaris Yangını, Arıcının Yaktığı Ateşle Çıktı

Bakan Yardımcısı Çataklı: Marmaris Yangını, Arıcının Yaktığı Ateşle Çıktı

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının, 85 yaşındaki arıcının yaktığı ateşle çıktığını belirtti.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının, 85 yaşındaki arıcının yaktığı ateşle çıktığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Çataklı, Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor" açıklamasını da paylaşarak, "Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha. Şimdi de "Muğla'daki yangını sığınmacılar çıkardı" yalanını ortaya atmış. İşin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi" dedi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, yangının başladığı arı kovanlarının bulunduğu alandan çekilen videoyu da paylaştı. Görüntüde, ateşi yakan arıcı da yer aldı. (DHA)

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Bakan Yardımcısı Çataklı: Marmaris Yangını, Arıcının Yaktığı Ateşle Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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