Bakan Yerlikaya'dan, Özgür Özel'e "Cunta" Tepkisi: "Türkiye Cumhuriyeti Bir Hukuk Devletidir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Milletin iradesini yok sayan her türlü beyan ve girişime karşı hukuk devreye girecek; milletin emanetine sahip çıkılacaktır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Milletin iradesini yok sayan her türlü beyan ve girişime karşı hukuk devreye girecek; milletin emanetine sahip çıkılacaktır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özel'in, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Milletimizin hür iradesiyle seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza ve meşru hükümetimize "cunta" demek; sandığı, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef almaktır. "Cunta yönetimi" iftirası, Türkiye'yi yurtdışına şikayet etme alışkanlığının bir tezahürüdür. Bu söylem ne siyasi eleştiri ne de muhalefettir; doğrudan millete hakarettir. Milletin iradesine dil uzatanlar, vesayet heveslileridir. Aziz milletimiz yakın siyasi tarihten maalesef cunta nedir, darbeler neye yol açar, çok iyi bilmektedir.

27 Mayıs'ta Demokrat Parti hükümeti darbeyle devrildi; Başvekil Adnan Menderes ve dava arkadaşları Yassıada'da sözde "yargılandı'; ardından idam edildiler. Darağacına mahkum edilenler sadece Menderes ve arkadaşları değildi; bizatihi milletin özgür iradesiydi. Aradan geçen 64 yıl boyunca milletimiz cuntacı zihniyeti fikirlerde ve vicdanlarda mahkum etti, etmeye de devam ediyor. 12 Eylül'de demokrasi askıya alındı, Meclis kapatıldı, siyasi liderler susturuldu. 28 Şubat darbesiyle milli irade vesayet altına alınmak istendi. Ve 15 Temmuz 2016'da, FETÖ eliyle başlatılan hain darbe girişiminde, milletin silahları millete çevrildi; Meclis bombalandı.

Aziz milletimiz, gerçek "cunta nedir, kimler vesayet heveslisidir" çok iyi bilmektedir. Çünkü acı tecrübelerle bunu defalarca tecrübe etmiştir. Buna rağmen meşru yönetime "cunta" demek; ya tarihi bilmemektir ya da bilerek ve isteyerek yalan söylemektir. Bu ifadeyi kullananların niyeti, geçmişin vesayet zihniyetini yeniden hortlatmak, millet iradesini değersizleştirmek ve toplumumuzu kutuplaştırmaktır.

Milletimizin oyuna saygı duymayan, sandıktan çıkan iradeyi küçümseyen anlayış, demokrasiyi savunamaz; olsa olsa kendi başarısızlığının gölgesinde konuşur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Milletin iradesini yok sayan her türlü beyan ve girişime karşı hukuk devreye girecek; milletin emanetine sahip çıkılacaktır."

Anka Haber Ajansı