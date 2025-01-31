Bakanlık, Öz Kızına Cinsel İstismarda Bulunduğu İddiasıyla Yargılandığı Davada, Babanın Beraatine İtiraz Etti

Bakanlık, Öz Kızına Cinsel İstismarda Bulunduğu İddiasıyla Yargılandığı Davada, Babanın Beraatine İtiraz Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Erdoğan Esmer’e verilen beraat kararına itirazda bulundu.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Erdoğan Esmer’e verilen beraat kararına itirazda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve istinaf aşamasından geçerek Yargıtay’da temyiz aşamasında olan davaya müdahil olarak, beraat kararına itiraz etti.

Mağdurun hakkının korunması için hukuki süreçleri takip eden Bakanlık, taraflar arasında yine Diyarbakır’da görülmekte olan benzer nitelikli başka bir davaya da müdahil oldu.

Anka Haber Ajansı

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