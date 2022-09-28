Bakırköy’deki Hastane Saldırısını Başlatan Avcılar'daki Silahlı Kavganın Görüntüleri

Avcılar'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan Emir N. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilirken, hastane önüne gelen otomobildekiler, yaralının yakınlarına silahla ateş etti.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Derya EVREN/İSTANBUL (DHA)- Avcılar'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan Emir N. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilirken, hastane önüne gelen otomobildekiler, yaralının yakınlarına silahla ateş etti. Saldırıda Aziz Atacan Gamsızoğlu hayatını kaybetti. Avcılar'da Emir N.'nin yaralandığı silahlı kavganın ise güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Cihangir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada silahla yaralanan Emir N. Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının yakınları hastanenin önünde beklediği sırada otomobil ile gelen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Aziz Atacan Gamsızoğlu ve Ali K. yaralandı. Aziz Atacan Gamsızoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya karışan otomobil ise Avcılar'da bulundu. Emir N.'nin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir iş yerindeki oturan kişilerin yanına yaklaşan bir kişi, tabancayla ateş ediyor. Çevredekilerin ise kaçtığı görülüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı