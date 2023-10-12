Balçova Ve Karaburun Belediye Başkanları Safranbolu’da

İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve İzmir Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, 7. Safran Festivali öncesi Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi ziyaret ederek, Safranbolu Belediyesi'nin halka sunduğu hizmet alanlarını inceledi.

7'nci Safran Festivali öncesi hazırlıklarını tamamlayan Safranbolu Belediyesi bugün iki önemli belediyenin başkanlarını ve ekiplerini ağırladı. İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve İzmir Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilk olarak Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi makamında ziyaret etti. Makamda gerçekleşen sohbetin ardından belediye başkanları birbirlerine günün anısına hediyeler takdim etti.

Karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse sosyal belediyeciliğin göstergesi olarak Safranbolu halkının hizmetine sundukları alanları Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’la birlikte gezdi.

Gün içerisinde yapılan ziyaretlerden ilki, Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi’ne oldu. Kreş yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Belediye Başkanları’na çeşitli hediyeler takdim edildi. Safranbolu Belediyesi Aktif Yaş Alma Merkezi ve Engelsiz Kafe’yi ikinci duraklarında ziyaret eden başkanlar birim yetkililerinden bilgiler aldı ve Aktif Yaş Alma Merkezi üyeleri ile sohbet etti. Ardından Esentepe Mahallesi’nde açılan ve tüm Safranbolu halkının beğenerek vakit geçirdiği Çankaya Parkı ile park içerisinde yer alan Halkın Bakkalı ve Hüseyin Karataş Parkı’nı gezdiler. Başkanlar daha sonra Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde yer alan bölümleri inceleyerek Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahadır Acar’dan bilgiler aldı. Belediye Başkanlarının gezideki son durakları ise Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi oldu.

İzmir Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi imza attığı işlerden dolayı kutlayarak, UNESCO Miras Kenti'ne değen kadın elinin her yerde izine rastladıklarını kaydettiler. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise Çalkaya ve Girgin’e ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve konumları ile ülke turizmine büyük değer katan Türkiye’nin nadide ilçelerinin kadın belediye başkanlarını Safranbolu’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Safranbolu Belediyesi birimlerinin ziyaretine yarın da devam edecek olan İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve İzmir Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’nın 7. Safran Festivali’nin açılış gününde de yer alması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı