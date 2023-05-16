Balçova’nın Hedefi İkinci Turda Yüzde 75’i Aşmak

Balçova’nın Hedefi İkinci Turda Yüzde 75’i Aşmak

CHP Balçova İlçe Örgütü’nün yaptığı toplantıda, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için izlenecek yol haritası değerlendirilirken, ilk turda alınan yüzde 75 oyun artırılması hedefi konuldu.

CHP Balçova İlçe Örgütü’nün yaptığı toplantıda, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylaması için izlenecek yol haritası değerlendirilirken, ilk turda alınan yüzde 75 oyun artırılması hedefi konuldu.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Türkiye ortalamasının çok üstünde oy alan ilçelerin başında gelen Balçova’da, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oylaması için hazırlıklar düzenlenen toplantı ile başladı. CHP Balçova İlçe Başkanlığı’nda İlçe Başkanı Murat Aküzüm’ün koordinasyonunda düzenlenen toplantıya, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları başkan ve yöneticileri katıldı.

Balçova’daki 173 sandık ile ilgili tek tek hazırladıkları raporun sunumunu yapan CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm “Oransal olarak geçen seçimlerden daha yüksek bir oy aldık. Partimizin oylarında artış var. Ancak daha önemlisi Sayın Genel Başkanımıza verilen yüzde 75 oranında olan oy. Bu oyları veren her bir vatandaşımıza tek tek teşekkür ediyoruz. Şimdi oy alamadığımız veya sandığa gitmeyen vatandaşlarımız ile tek tek görüşeceğiz. Amacımız Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’na ilçemizden alacağımız en yüksek oyu almak” dedi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise “Birinci turda ilçemizde yüzde 75 olan çok iyi bir oy oranı aldık. Ancak bizim için birinci tur geride kaldı ve şimdi yeni bir seçime hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımızın hepsinin morali yerinde. Bu seçimde 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun alacağı oy oranını artırmayı hedefliyoruz. Balçova halkı ilk seçimde demokrasiye olan inancını sandığa yansıttı. Bunun için Balçova halkına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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