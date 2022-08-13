Baldızını Ve Onun Oğlunu Öldürdü, Bacanağını Ağır Yaraladı (2)- Yeniden

'İzmir'de kaynanası ve kayınbiraderini öldürdü, kayınpederini ağır yaraladı" başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz...

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'İzmir'de kaynanası ve kayınbiraderini öldürdü, kayınpederini ağır yaraladı" başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz...

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Halil İbrahim KARABIYIK- Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, yan yana olan evlerinin arasına ördükleri duvar nedeniyle çıkan tartışmada S.A.G., husumetli olduğu bacanağı Remzi Vatansever'i (57) bıçakla yaralayıp, eşi Fikriye Vatansever (54) ile oğulları Şaban Vatansever'i (34) ise pompalı tüfekle öldürdü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Menderes Mahallesi 1151 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olan S.A.G. ile bacanağı Remzi Vatansever, yan yana olan evlerinin arasına duvar ördü. Remzi Vatansever'in tuğlalardan birini çekmesi üzerine örülen duvarın bir bölümü yıkıldı. Bunun üzerine iki bacanak arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında S.A.G., bacanağı Remzi Vatansever'i bıçakla yaraladı. Vatansever kanlar içerisinde yere yığılırken, eşi Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever yardımına koştu. Bu sırada evine giden S.A.G., pompalı tüfeğini alıp, tekrar olay yerine döndü. S.A.G., tüfeğini baldızı Fikriye Vatansever ve baldızının oğlu Şaban Vatansever'e doğrultup, peş peşe ateşledi. Silah seslerini duyan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaban Vatansever ile annesi Fikriye Vatansever'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olan Remzi Vatansever ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Vatansever'in durumunun ağır olduğu bildirildi. Anne- oğulun ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

SİLAHLA BİRLİKTE POLİSİ BEKLEDİ

Bacağını yaralayıp, eşi ve oğlunu da öldüren S.A.G., daha sonra tekrar evine geçip, elinde pompalı tüfekle polisleri beklemeye başladı. S.A.G., gelen polislere tüfeğini verip, teslim oldu. Gözaltına alınan S.A.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. S.A.G.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan hayatını kaybeden anne-oğulun cansız bedenleri, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BİR SÜRE ÖNCE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Ölen Şaban Vatansever'in yurt dışında çalıştığı ve bir yakınının düğünü için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Öte yandan, S.A.G. ile Vatansever ailesi arasında yaklaşık 4 yıldır ailevi meselelerden husumet bulunduğu belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı