Balıkesir Gömeç'te Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin Göreve İade Edildi

Balıkesir Gömeç'te Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin Göreve İade Edildi

Balıkesir’de rüşvet iddiasıyla görevden alınan CHP’li Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Pişgin, görevine iade edildi.

SEFER TALAY

Balıkesir’de rüşvet iddiasıyla görevden alınan CHP’li Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Pişgin, görevine iade edildi.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, rüşvet iddiasıyla görevden alınan CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin göreve iade edilirken, CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması gerçekleştirdi.

"HİÇBİR GÜN GÜVENİMİZİ KAYBETMEDİK"

Gömeç CHP İlçe Başkanı Ahmet Ercan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Adaletsizliğin ve hukuksuzluğun ardı ardına devam ettiği bir mahkeme süreci yaşandı. Bu süreçte AKP’nin yandaş medyaları ve trolleri tarafından sürekli haysiyet ve haysiyet cellatlığı yaşandı. Dava bittikten sonra bile görevden uzaklaştırma kararları, CHP’nin tüm Türkiye’de olduğu gibi sistematik şekilde yönetimlerden uzaklaştırılmaya çalışılması Gömeç’te bizim de başımıza geldi. Türkiye de önce Bilecik ve Çan Belediye Başkanı, Çanakkale Başkan yardımcısı ve daha birçok olay gibi Gazi ağabeyi de görevden uzaklaştırıldı. Bizim ilk günden beri abdestimizden şüphemiz yok dedik. Namazımızdan neden şüphemiz yoktu. Gömeç’te bütün arkadaşlar Gazi ağabeyin yanında oldu. 12 ay kadar bekledik. Bu arada meclis çoğunluğumuzu kaybettik. Hiçbir gün güvenimizi kaybetmedik. Ben Gazi ağabeyi 6-7 yaşımdan beri tanırım. Buraya gelmek hakkıydı. Bugün onu göreve biz iade edeceğiz. 20 yıl süren bu zulmü bitireceğiz. Genel Başkanımız Adalet Yürüyüşü ile taçlandırdığı gibi, şimdi de iktidar yürüyüşü ile AK Parti’nin bu hukuksuzluğunu bitireceğiz. 14 Mayıs’ta buna inanın. Çok büyük farkla Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13.Cumhurbaşkanı yapacağız.”

Davanın avukatı İsfendiyar Ülker ise konuşmasında, “Gazi ağabeyimizin yaşadığı bu hukuksuzluk sürecinde hep birlikte mücadele ettik. Bu mücadelemizin sonunda hak hukuk adalet yerini bulmuştur. Partimize ve Gömeç halkına hayırlı olsun” dedi.

Hüseyin Gazi Pişgin, “Belediye başkanlarım ve belediye meclisi üyesi arkadaşlarım ve siz değerli halkımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün bana gurur verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Anka Haber Ajansı

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