Balıkesir'de Kamyonet Ve Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

Balıkesir'de Kamyonet Ve Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde kamyonet, otomobile çarptı. Kazada, şarampole yuvarlanan 2 araçtaki 7 kişi yaralandı.

Sefer TALAY/ BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde kamyonet, otomobile çarptı. Kazada, şarampole yuvarlanan 2 araçtaki 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çanakkale-İzmir kara yolunun Öğretmenler Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ayvalık yönüne giden Recep Ö. yönetimindeki 10 AHN 746 plakalı kamyonet, Halil Ç.'nin kullandığı 48 RN 400 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her 2 araç da şarampole yuvarlanırken, sürücülerle birlikte 7 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Balıkesir'de Kamyonet Ve Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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