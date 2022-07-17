Balıkesir'de Orman Yangını

Balıkesir'de Orman Yangını

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Kepsut'un kırsal Karagöz Mahallesi civarındaki ormanda, bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevlere Kepsut Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye çevre il ve ilçelerden gelen destekle 7 söndürme helikopteri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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