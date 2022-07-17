Balıkesir'de Orman Yangını (2)

Balıkesir'de Orman Yangını (2)

Balıkesir'in Kepsut ilçesinin kırsal Karagöz Mahallesi civarındaki ormanda çıkan yangınına saat 16.15 itibariyle 5 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

ALEVLER GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Balıkesir'in Kepsut ilçesinin kırsal Karagöz Mahallesi civarındaki ormanda çıkan yangınına saat 16.15 itibariyle 5 uçak, 6 helikopter, 26 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale ediliyor. Geniş bir alanda etkili olan alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, karadan müdahalede güçlük yaşanıyor.

Öte yandan, söndürme çalışmaları için çevre illerden de takviye olarak hava ve kara unsurları talep edildiği öğrenildi. Alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi. (DHA)

Fatih Emrah ERDOĞAN/ KEPSUT (Balıkesir), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Balıkesir'de Orman Yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Avcılar’da Bir Saat Ara İle İki Arsada Yangın
Avcılar’da Bir Saat Ara İle İki Arsada Yangın
Aydın'da Orman Yangını
Aydın'da Orman Yangını
Kaza Yapan Otomobilde Çıkan Yangın, Otluk Alanı Da Yaktı
Kaza Yapan Otomobilde Çıkan Yangın, Otluk Alanı Da Yaktı
7 Ailenin Karıştığı Ve 54 Kişinin Yaralandığı Köydeki Husumet, 'barış' İle Sonuçlandı
7 Ailenin Karıştığı Ve 54 Kişinin Yaralandığı Köydeki Husumet, 'barış' İle Sonuçlandı
Zincirlikuyu'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
Zincirlikuyu'da Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
'dedikodu' Tartışmasında Ablasını Tabancayla Öldürdü
'dedikodu' Tartışmasında Ablasını Tabancayla Öldürdü
Karı- Koca Evlerinde Uğradıkları Silahlı Ve Bıçaklı Saldırıda Yaralandı
Karı- Koca Evlerinde Uğradıkları Silahlı Ve Bıçaklı Saldırıda Yaralandı