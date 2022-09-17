Balıkesir'de Orman Yangını (2)

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kepsut ilçesine bağlı kırsal Mehmetler Mahallesi yakını Hacıkel mevkisinde çam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 12 helikopter ve 2 uçak, 19 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 yer ekibi ve 5 dozer ve toplam 320 personel ile orman ekipleriyle müdahale devam ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 15 araç ve 32 personel de bölgeye sevk edildi. Yangının yerleşim alanını tehdit etmediği belirtildi. (DHA)

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı