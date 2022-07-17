Balıkesir'de Orman Yangını (3)

Balıkesir'de Orman Yangını (3)

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile inceleme yapıp, söndürme çalışmalarını yönlendirdi.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ KARACABEY: YANGINI BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALDIK

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki orman yangınında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile inceleme yapıp, söndürme çalışmalarını yönlendirdi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karacabey, "An itibariyle çalışmalarımız devam ediyor. "Yangını büyük oranda kontrol altına aldık" diyebiliyoruz. İnşallah hava kararmadan kontrol altına almış oluruz" dedi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ KEPSUT (Balıkesir), (DHA)

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Balıkesir'de Orman Yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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