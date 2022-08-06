Balıklı Rum Hastanesi'ndeki Yangın; Para Ve Değerli Eşyalar Sahiplerine Teslim Edilecek

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki Yangın; Para Ve Değerli Eşyalar Sahiplerine Teslim Edilecek

ZEYTİNBURNU'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde hasar tespit çalışmaları ve incelemeler sürüyor.

Derya EVREN-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)- ZEYTİNBURNU'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde hasar tespit çalışmaları ve incelemeler sürüyor. Enkazdan çıkan para, altın ve değerli eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere hastane yönetimine verildi.

İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde perşembe günü çıkan yangın sonrası hasar tespit çalışmaları ve inceleme devam ediyor.

Onarım öncesi molozlar kaldırılmaya başlandı. Molozların temizliğini yapan Zeytinburnu Belediyesi görevlileri, para, altın ve değerli eşyalar buldu. Ekipler buldukları para ve altınları sahiplerine verilmesi için hastane yönetimine teslim etti.

(FOTOĞRAF)

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki Yangın; Para Ve Değerli Eşyalar Sahiplerine Teslim Edilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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