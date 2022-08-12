Balkondaki Kanepe Alev Aldı, Ev Yandı

Balkondaki Kanepe Alev Aldı, Ev Yandı

ANKARA'da, 2'nci kattaki evin balkonunda bulunan kanepenin tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih POYRAZ- Mehmet Serkan ŞAFAK/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 2'nci kattaki evin balkonunda bulunan kanepenin tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın haberini alınca gelen Şefika- Hamdi Akkuş çifti, evlerindeki hasarı görünce büyük üzüntü yaşadı.

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2'nci katında oturan Akkuş çiftinin evinde yangın çıktı. Evde kimse yokken balkondaki kanepe, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek evin içine de sıçradı. Komşuların ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevlere hemen müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Balkon ile evin salonu ve mutfak kısmı, kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin çalışması sırasında yangın haberini alarak gelen Şefika ve Hamdi Akkuş çifti, büyük üzüntü yaşadı. Şefika Akkuş, uzun süre gözyaşı döktü.

Çiftin oğlu Fırat Akkuş, ailesinin genellikle köyde olduğunu belirterek, "Komşuların haber vermesiyle geldik. Mutfak, salon, balkon tamamen kül olmuş durumda. Olay yeri inceleme gerekli araştırmaları yaptı. Bakalım, sonuç ne çıkacak? Dışarıdan bir etkenden kaynaklı yangın. Şüphelendiğimiz bir durum yok. Allah'a çok şükür, düşmanımız yok. Kendi halimizde insanlarız. Gerekli çalışmaları olay yeri inceleme ekipleri yapıyor" dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Balkondaki Kanepe Alev Aldı, Ev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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