Baltalı Saldırıda Yaralandı, 3 Gün Sonra Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Baltalı Saldırıda Yaralandı, 3 Gün Sonra Yaşam Mücadelesini Kaybetti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, komşularının baltayla saldırması sonucu ağır yaralanan Sezai Orhan (52), kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, komşularının baltayla saldırması sonucu ağır yaralanan Sezai Orhan (52), kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 7 Ekim'de Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak'ta meydana geldi. Sezai ve Kevser Orhan, iddiaya göre binanın dış cephesine takılı çanak antenin kablosunu söken yan dairedeki komşuları Semih Ö. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Nurseven S. ile tartıştı. Semih Ö. ile Nurseven S. baltalarla komşuları Sezai ve Kevser Orhan çiftine saldırdı. Sezai ve Kevser Orhan vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Semih Ö. ve Nurseven S. ise arbede esnasında aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden komşulara müdahale etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Semih Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sezai Orhan, 3 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan, ikindi vakti kılınan namazla Öğberler Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Baltalı Saldırıda Yaralandı, 3 Gün Sonra Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Tekirdağ’da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı
Tekirdağ’da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı
Bursa'da Kaza: 3 Yaralı
Bursa'da Kaza: 3 Yaralı
Samsun'da Otelin Çatı Katındaki Yangın Söndürüldü
Samsun'da Otelin Çatı Katındaki Yangın Söndürüldü
Bursa'da Hatalı 'u' Dönüşü Yapan Araç Kazaya Neden Oldu; 4 Yaralı
Bursa'da Hatalı 'u' Dönüşü Yapan Araç Kazaya Neden Oldu; 4 Yaralı
Bahçelievler'de Otomobil Alev Alev Yandı
Bahçelievler'de Otomobil Alev Alev Yandı
Diyarbakır’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Diyarbakır’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Tır İle Çarpışan Kepçenin Operatörü Öldü, Kaza Anı Kamerada
Tır İle Çarpışan Kepçenin Operatörü Öldü, Kaza Anı Kamerada