Bandırma'da Merada Yangın

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)-BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde merada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını söndürme çalışmaları helikopter desteğiyle sürdürülüyor.

Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde saat 10.45 sıralarında, merada yangın çıktı. Haber verilmesi ile Bandırma Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 13 dakikada olay yerine giderek alevlere 1 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 yer ekibi ve 1 hizmet aracı ile müdahale etti. Yangının, rüzgarın etkisiyle yayılması sonucu helikopter desteği istendi. Helikopterin de gelmesiyle yangının kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı