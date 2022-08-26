Barı Basıp, Silahlı Kavgada Müşteriyi Öldüren Şüpheli, Arkadaşının Evinde Yakalandı

Barı Basıp, Silahlı Kavgada Müşteriyi Öldüren Şüpheli, Arkadaşının Evinde Yakalandı

ADANA'da 2019 yılında baskına gittikleri barda çıkan silahlı kavgada; olayla ilgisi olmayan Ömer İmre'yi (28) öldürüp, Tuncay Bozdoğan'ı da yaralayan Ali İbrahim Demirkol (31), saklandığı arkadaşının evinde yakalandı.

Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2019 yılında baskına gittikleri barda çıkan silahlı kavgada; olayla ilgisi olmayan Ömer İmre'yi (28) öldürüp, Tuncay Bozdoğan'ı da yaralayan Ali İbrahim Demirkol (31), saklandığı arkadaşının evinde yakalandı. Yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği, hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı tespit edilen Demirkol, tutuklandı.

Olay, 29 Mart 2019'da Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir barın önünde meydana geldi. Kentte kumar oynatma ve kumar yoluyla borçlandırarak haksız kazanç elde etme suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütü üyesi Mustafa Karademir (31) ile Ali İbrahim Demirkol, İnönü Caddesi'ndeki bir barı bastı. Çıkan silahlı kavgada Karademir ve Demirkol'un silahından çıkan kurşunlar, olayla ilgisi olmayan Ömer İmre ve Tuncay Bozdoğan'a isabet etti. İmre yaşamını yitirirken, hastaneye kaldırılan Bozdoğan ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karademir'i yakalayıp gözaltına alırken, Demirkol'un ise bulunamadı. Karademir, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

HİÇ RESMİ İŞLEM YAPMAMIŞ

Polis ekipleri, firari olan Demirkol'un, bir arkadaşının Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evinde saklandığını belirledi. Yapılan çalışmada Demirkol'un yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiği, hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınan Demirkol'un, "hırsızlık', "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 11 yıl 7 ay hapis ile 9 bin lira para cezasıyla arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali İbrahim Demirkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Barı Basıp, Silahlı Kavgada Müşteriyi Öldüren Şüpheli, Arkadaşının Evinde Yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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