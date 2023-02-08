Barış Atay: 'Hatay'a değil yardım hiçbir şey gelmemiş'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay, İskenderun'daki son durumu anlattı. Atay, 'Hatay, Türkiye'nin bir ili değil mi?' diyerek isyan etti ve acı gerçeği milyonlarla paylaştı.



10 kentte büyük yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce artçı sarsıntı yaşanırken, bir yandan da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay başta olmak üzere birçok bölgede yardım ulaşmayan binalarda binlerce kişi kurtarılmayı bekliyor.

Depremin üzerinden geçen 1 günün ardından yardım bekleyen Hatay'da yakınlarını enkaz altından kurtarmaya çalışanlar seslerini duyurmaya çalışıyor.

Hatay'daki son durumu CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ile TİP Milletvekilleri Ahmet Şık ve Barış Atay aktardı.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, İskenderun'dan şu açıklamayı yaptı: "Hatay Türkiye'nin bir ili değil mi sorusunu soruyorum. Değil yardım hiçbir şey gelmemiş. Enkaz altındakileri kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışanların çalışmalarının doğru olup olmadığını söyleyecek bir görevli bile yok. Burada bir kurum, AFAD yok, çaresizce yıkılmış binalara bakan insanlar var. Burası terk edilmiş durumda" dedi.

Bir enkazda çalışma yapan iş makinelerini gösteren Atay, "Bu iş makineleri yurttaşların kendi çabalarıyla getirilmiş. Artık öyle bir şey ki, insanlar umutlarını da kesmişler, kepçelerle enkaza girmek durumunda kalmışlar. Korkunç bir başıboşluk söz konusu. Ne AFAD, ne kolluk kuvveti, ne yetkili birisi, ne durumu bilen, anlatabilecek herhangi bir insan var burada..." dedi.

Ahmet Şık da Antakya'daki durumun çok ağır olduğunu söyleyerek insanların kendi imkanlarıyla çalışmaları yürüttüğünü vurguladı.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ise Hatay ilçe ve köyleri dahil bin 500 binanın yıkılmış olabileceğini, Antakya'daki binaların yüzde 90'ının kullanılmaz olduğunu söyledi. Güzelmansur "En acil ihtiyaç arama kurtarma çalışmalarının başlaması" diye konuştu.

Kaynak: gazeteduvar.com.tr