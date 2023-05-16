Barış Karadeniz: "13. Cumhurbaşkanı’nın Kemal Kılıçdaroğlu Olacağına İnancım Sonsuz"

Barış Karadeniz: "13. Cumhurbaşkanı’nın Kemal Kılıçdaroğlu Olacağına İnancım Sonsuz"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Ben ikinci turdan çok umutluyum. Türkiye’nin ihtiyacı olan 13. Cumhurbaşkanı’nın Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacağına inancım sonsuz" dedi.

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Ben ikinci turdan çok umutluyum. Türkiye’nin ihtiyacı olan 13. Cumhurbaşkanı’nın Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacağına inancım sonsuz" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SANDIK BAŞINA GELMEYEN SEÇMENİN MUTLAKA SANDIKLARDA OLMASI GEREKİYOR"

Barış Karadeniz şunları söyledi:

"Bana oy veren ya da vermeyen tüm Sinop seçmenlerine teşekkür ediyorum. Bir dönem daha milletvekili oldum. Sinoplu hemşehrilerimin hiçbirini ayırmadan aynı yolda devam edeceğim. Parlamento’da 28. Dönemde Sinop’un sesi olmaya devam edeceğim. İkinci turda bence güzel olacak. Keşke birinci turda bitirebilseydik bu işi ama seçmenimiz böyle tercih etti. Şimdi sokakta gezerken insanların büyük bir beklentisi olduğunu da görüyoruz. Ben ikinci turdan çok umutluyum. Türkiye’nin ihtiyacı olan 13. Cumhurbaşkanı’nın Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olacağına inancım sonsuz. 28 Mayıs sandıklarımıza çok sahip çıkmamız gereken bir süreç. 28 Mayıs’ta sandıklarımıza tamamen sahip çıkacağız. Ayrıca oy kullanmayan ciddi bir kesim var. Onları da sandığa davet ediyorum. Çünkü bu ülkemizin ikinci 100 yıl seçimi. Sandık başına gelmeyen seçmenin mutlaka sandıklarda olması gerekiyor. Ülkenin iradesini ortaya koymak için oy kullanması gerektiğine inanıyorum."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp, Ysk'ya Başvurarak Yurt Dışında Oy Vermek İçin Ayrılan Sürenin 4 Günden 2 Güne Düşürülmesine İtiraz Etti
Chp, Ysk'ya Başvurarak Yurt Dışında Oy Vermek İçin Ayrılan Sürenin 4 Günden 2 Güne Düşürülmesine İtiraz Etti
Balçova’nın Hedefi İkinci Turda Yüzde 75’i Aşmak
Balçova’nın Hedefi İkinci Turda Yüzde 75’i Aşmak
Meral Akşener’den Şırnak'ta Şehit Düşen Askerler İçin Taziye Mesajı
Meral Akşener’den Şırnak'ta Şehit Düşen Askerler İçin Taziye Mesajı
Kılıçdaroğlu’ndan Şırnak’ta Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı
Kılıçdaroğlu’ndan Şırnak’ta Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı
Konak Belediye Başkanı Batur: Ayaktayız Ve Mücadelemize Devam Edeceğiz
Konak Belediye Başkanı Batur: Ayaktayız Ve Mücadelemize Devam Edeceğiz
Başkan Tugay: “Yüzde 80'in Üstünde Olan Oyumuzu Daha Da Artıracağız"
Başkan Tugay: “Yüzde 80'in Üstünde Olan Oyumuzu Daha Da Artıracağız"
Kılıçdaroğlu: “Değişim İsteyenler, Artık Bu Ülkede İstemeyenlerden Daha Fazla”
Kılıçdaroğlu: “Değişim İsteyenler, Artık Bu Ülkede İstemeyenlerden Daha Fazla”