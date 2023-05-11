Barış Karadeniz: "Ayancık Belediyemize Hibe Olarak 94 Milyonluk Bir Para Biçilmişti, 10 Milyona İndirdiler"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, geçen yıl Ayancık’ta meydana gelen sel felaketi sonrasında belediyeye verileceği belirtilen 94 milyon liralık ödeneğin 10 milyona indirildiğini belirterek “O verilmeyen parayı da Hayrettin Başkanımız talep ettiğinde 'size kredi verelim' dediler. Artık hibe değil de kredi verelim dediler. Onu da vermediler" dedi.

MUSTAFA USTA

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, geçen yıl Ayancık’ta meydana gelen sel felaketi sonrasında belediyeye verileceği belirtilen 94 milyon liralık ödeneğin 10 milyona indirildiğini belirterek “O verilmeyen parayı da Hayrettin Başkanımız talep ettiğinde "size kredi verelim" dediler. Artık hibe değil de kredi verelim dediler. Onu da vermediler" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, CHP Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş Yüksel ile birlikte Sinop’un Ayancık ilçesinde bir tekstil firmasını ziyaret etti. Karadeniz, burada 11 Ağustos 2022 tarihinde Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"AYANCIK’IN DUR DEME ZAMANI 14 MAYIS"

Barış Karadeniz şunları söyledi:

"Selden sonra ödenek vereceklerdi. Ayancık Belediyemize hibe olarak 94 milyonluk bir para biçilmişti, daha sonra bunu 28 milyona indirdiler, daha sonra 10 milyona indirdiler. Allah razı olsun 10 milyonu verdiler. Ama o verilmeyen parayı da Hayrettin Başkanımız talep ettiğinde "size kredi verelim" dediler. Artık hibe değil de kredi verelim dediler. Onu da vermediler. Nasıl olsa biz Ayancık’a hizmet etmesek de vatandaş gelir bize oyunu atar, biz yine iktidar oluruz diye düşünüyorlar. Ayancık artık bunu demeyecek. Türkiye’deki feraset Ayancık’ın yüreğinde şu anda. Ayancık’ın dur deme zamanı 14 Mayıs."

CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ise "Bu gerçekten çok önemli bir seçim çünkü Türkiye’de son 25 yıldır, özellikle son 10 yıldır rejimin adı değişti. Cumhuriyet’i kuran irade gitti. Çok farklı yönetim ortadan kalktı" dedi.

Anka Haber Ajansı